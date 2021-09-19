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Кристина Орбакайте выпустила клип песню "Сон во сне"
Кристина Орбакайте выпустила клип песню "Сон во сне" - РИА Новости, 19.09.2021
Кристина Орбакайте выпустила клип песню "Сон во сне"
Кристина Орбакайте выпустила клип на свою новую песню "Сон во сне". Об этом она сообщила в личном микроблоге. Ролик опубликован на YouTube-канале артистки. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T00:40
2021-09-19T00:40
2021-09-19T00:40
культура
кристина орбакайте
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Кристина Орбакайте выпустила клип на свою новую песню "Сон во сне". Об этом она сообщила в личном микроблоге. Ролик опубликован на YouTube-канале артистки. Новый клип Кристины Орбакайте — танцевальный. Исполнительница несколько раз меняет наряды. Она появляется в строгом светлом брючном костюме, блестящем темном комбинезоне, а также в коротком топе и шортах. В ролике также снялась и дочь звезды эстрады — Клавдия Земцова. Фанатам ролик понравился. "Красивая песня. Клавочка очень нежная, красивая и женственная стала... Да, мы меняется местами. Мы — шаг назад. Дети — на наше место", "Прекрасная гармония! Сдержанность! Профессионализм! Спасибо Вам с Клавдией!", "Бесконечно талантлива, красива, неповторима! Клавочка очень похожа на маму!", — пишут пользователи.
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кристина орбакайте, новости культуры, музыка
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости.
Кристина Орбакайте выпустила клип на свою новую песню "Сон во сне". Об этом она сообщила
в личном микроблоге. Ролик опубликован
на YouTube-канале артистки.
"О личном. О себе. О своей жизни. Только истинная любовь, подобная сказочному сну, дарит счастье продолжения в детях… И тот, кто хоть однажды познал счастье беззаветной любви, не останется равнодушным к этим нотам…" — представила видео певица.
Новый клип Кристины Орбакайте — танцевальный. Исполнительница несколько раз меняет наряды. Она появляется в строгом светлом брючном костюме, блестящем темном комбинезоне, а также в коротком топе и шортах. В ролике также снялась и дочь звезды эстрады — Клавдия Земцова.
Фанатам ролик понравился. "Красивая песня. Клавочка очень нежная, красивая и женственная стала... Да, мы меняется местами. Мы — шаг назад. Дети — на наше место", "Прекрасная гармония! Сдержанность! Профессионализм! Спасибо Вам с Клавдией!", "Бесконечно талантлива, красива, неповторима! Клавочка очень похожа на маму!", — пишут пользователи.