https://ria.ru/20210919/orbakayte-1750536770.html

Кристина Орбакайте выпустила клип песню "Сон во сне"

Кристина Орбакайте выпустила клип песню "Сон во сне" - РИА Новости, 19.09.2021

Кристина Орбакайте выпустила клип песню "Сон во сне"

Кристина Орбакайте выпустила клип на свою новую песню "Сон во сне". Об этом она сообщила в личном микроблоге. Ролик опубликован на YouTube-канале артистки. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T00:40

2021-09-19T00:40

2021-09-19T00:40

культура

кристина орбакайте

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Кристина Орбакайте выпустила клип на свою новую песню "Сон во сне". Об этом она сообщила в личном микроблоге. Ролик опубликован на YouTube-канале артистки. Новый клип Кристины Орбакайте — танцевальный. Исполнительница несколько раз меняет наряды. Она появляется в строгом светлом брючном костюме, блестящем темном комбинезоне, а также в коротком топе и шортах. В ролике также снялась и дочь звезды эстрады — Клавдия Земцова. Фанатам ролик понравился. "Красивая песня. Клавочка очень нежная, красивая и женственная стала... Да, мы меняется местами. Мы — шаг назад. Дети — на наше место", "Прекрасная гармония! Сдержанность! Профессионализм! Спасибо Вам с Клавдией!", "Бесконечно талантлива, красива, неповторима! Клавочка очень похожа на маму!", — пишут пользователи.

https://ria.ru/20210525/orbakayte-1733674892.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина орбакайте, новости культуры, музыка