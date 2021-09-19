Прием бюллетеней от избирателей на онлайн-голосовании завершен
Прием бюллетеней от избирателей на онлайн-голосовании завершен
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Процесс приема бюллетеней граждан на онлайн-голосовании завершен, принято 92,40% бюллетеней по федеральному избирательному округу, заявил председатель ТИК дистанционного электронного голосования Илья Массух.
"Хочу сообщить, что в 20.00 избирательной комиссией по электронному дистанционному голосованию прекращена процедура выдачи бюллетеней гражданам, в 20 часов 15 минут строго в соответствии с порядком прекращен прием бюллетеней... на сегодняшний момент по общему федеральному округу выданы 592388 бюллетеня, что составляет 93,21% от общего числа зарегистрированных. Принятых бюллетеней... 92.04%", - заявил Массух в информцентре ЦИК.
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Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".