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Прием бюллетеней от избирателей на онлайн-голосовании завершен

Прием бюллетеней от избирателей на онлайн-голосовании завершен - РИА Новости, 19.09.2021

Прием бюллетеней от избирателей на онлайн-голосовании завершен

Процесс приема бюллетеней граждан на онлайн-голосовании завершен, принято 92,40% бюллетеней по федеральному избирательному округу, заявил председатель ТИК... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:50

2021-09-19T20:50

2021-09-19T20:50

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Процесс приема бюллетеней граждан на онлайн-голосовании завершен, принято 92,40% бюллетеней по федеральному избирательному округу, заявил председатель ТИК дистанционного электронного голосования Илья Массух."Хочу сообщить, что в 20.00 избирательной комиссией по электронному дистанционному голосованию прекращена процедура выдачи бюллетеней гражданам, в 20 часов 15 минут строго в соответствии с порядком прекращен прием бюллетеней... на сегодняшний момент по общему федеральному округу выданы 592388 бюллетеня, что составляет 93,21% от общего числа зарегистрированных. Принятых бюллетеней... 92.04%", - заявил Массух в информцентре ЦИК.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии, илья массух, россия