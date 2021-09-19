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"Чумовые" деньги. Во сколько обходится жизнь оленевода на Ямале
"Чумовые" деньги. Во сколько обходится жизнь оленевода на Ямале - РИА Новости, 19.09.2021
"Чумовые" деньги. Во сколько обходится жизнь оленевода на Ямале
Запряженные оленями нарты, чумы, теплый костюм из шкур — без этого в тундре попросту не выжить. Недавно для многодетных семей кочевников ввели особый вид... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:00
2021-09-19T08:02
общество
ямал
ассоциация коренных народов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
тундра
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Запряженные оленями нарты, чумы, теплый костюм из шкур — без этого в тундре попросту не выжить. Недавно для многодетных семей кочевников ввели особый вид материальной помощи. Ведь одни только нюки (покрытие для чума) обойдутся почти в полмиллиона. Похожая ситуация и с верхней одеждой — цены стартуют от пятидесяти тысяч за комплект.Телята, не знавшие снегаЯмал — это вечная мерзлота, пронизывающие ветра и восемь месяцев зимы. Главный на полуострове — северный олень. Точнее, его величество олень, как говорят местные. Это источник и заработка, и еды, и сырья для обустройства жилищ — кочевники питаются оленьим мясом, а рога и мех продают.Практически все местные женщины хорошо умеют шить, с детства учатся выделывать шкуры, вырезать орнаменты, изготавливать ягушки, малицы, кисы и бурки. Ягушка — национальная женская одежда, малица — мужская. Кисы и бурки — разные по высоте тундровые сапоги, одни до бедра, другие до колена. Одежда и обувь — в основном из шкур оленят.Она из Яр-Сала — по меркам Ямала, крупного поселка с населением более шести тысяч человек. Ее хорошо знают тундровики: Тамара изготавливает традиционные костюмы и нюки. Заказы поступают один за другим."Навыки шитья передаются из поколения в поколение, однако бывает, что люди сами не успевают шить — много забот с детьми. Есть и те, кто покупает для сцены или конкурсов. Но в основном из тундры заказывают", — поясняет собеседница.На один комплект традиционной одежды и обуви уходит от двух недель до месяца. Сначала размачивают сухие шкуры, затем выделка: специальными скребками отделяют прослойку жира от кожи. Далее кройка. Узоры вырезают из лап оленя — там шерсть гладкая и короткая — и пришивают к готовому изделию.Пятьдесят тысяч — один оленьЮлия Худи тоже работает на заказ, но, в отличие от Тамары, ведет кочевой образ жизни. Зимой ее семья — в балке на полозьях, летом и осенью ставит чум на берегу реки и промышляет рыбалкой.Кочевница говорит, что в тундре рассчитываются не только деньгами, но и шкурами, лапами или живыми оленями. Так, за ягушку дают одно взрослое животное. Принимают к оплате и дефицитные шкуры. Особенно ценятся белые, пестрые и так называемые самородки — черная шкура с белым пятном или рисунком. "Парадный" комплект с узорами обойдется в семьдесят тысяч.У Худи ягушку или малицу можно купить за 50 тысяч, кисы или бурки — за 15-20. "Это в среднем, — отмечает она. — Что поделаешь: холод, стужа, а мех оленя здорово спасает". Примерно такие же расценки у Вайнуто.В селах, как правило, национальную одежду не носят — слишком сильно линяет. А вот в открытой тундре ее ничто не заменит."Днем женщины одеваются в ягушку, ночью ей укрываются. Мужчины в малицах круглый год. В холода берут теплые, новые, а летом — старые, полинявшие, уже не меховые, просто кожаные, — объясняет кочевница Надежда из поселка Панаевск на юге Ямала. — Сейчас летом стали ходить в куртках, в них легче бегать, когда арканишь оленей. Но зимой — только национальная одежда"."Чумовая" жизньВ последнее время в тундре все больше балков — небольших домов на полозьях. Но и традиционных жилищ по-прежнему хватает. В этом году на Ямале ввели "чумовой капитал": многодетным семьям кочевников бесплатно выдают нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Стоимость комплекта — больше полумиллиона рублей.Лучший материал для теплоизоляции чума — оленьи шкуры. Нюки — самая дорогая часть жилища, которое утепляют минимум в четыре слоя: по два внешних и внутренних. Если последние можно сделать, например, из шинельного сукна, то верхние — только из оленьих шкур. Летом покрытие снимают — достаточно брезента. Нюки шьют из "зимних" шкур — для этого в ноябре-декабре забивают взрослых оленей. А вот обрабатывают сырье в теплое время."Шкуры коптят, чтобы, когда они намокнут, шерсть сразу не "сбежала". Подвешиваем их за шесты у потолка, держим на дыму, потом выделываем, кроим", — уточняет Тамара.Она изготовит нюк за 120-150 тысяч, в зависимости от размера. Юлия Худи берет за работу 100 тысяч. То есть все слои из оленьих шкур обойдутся минимум в 400 тысяч.Кочевники выбирают чум не из прихоти — его проще построить самому, чем балок. Если не платить мастерам и использовать своих оленей, получится недорого. При этом многие местные мечтают об оседлой жизни. Но почти все оленеводы не имеют постоянной крыши над головой и прописаны по адресам ближайших администраций.Очередь на муниципальные квартиры практически не движется — в затерянных посреди тундры поселках жилого фонда нет. А без образования и профессии заработать даже на аренду квартиры нереально.
ямал
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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общество, ямал, ассоциация коренных народов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), тундра
08:00 19.09.2021 (обновлено: 08:02 19.09.2021)
 

"Чумовые" деньги. Во сколько обходится жизнь оленевода на Ямале

© Фотография из личного архива Виктора БариноваСеверные олени
Северные олени
© Фотография из личного архива Виктора Баринова
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Запряженные оленями нарты, чумы, теплый костюм из шкур — без этого в тундре попросту не выжить. Недавно для многодетных семей кочевников ввели особый вид материальной помощи. Ведь одни только нюки (покрытие для чума) обойдутся почти в полмиллиона. Похожая ситуация и с верхней одеждой — цены стартуют от пятидесяти тысяч за комплект.

Телята, не знавшие снега

Ямал — это вечная мерзлота, пронизывающие ветра и восемь месяцев зимы. Главный на полуострове — северный олень. Точнее, его величество олень, как говорят местные. Это источник и заработка, и еды, и сырья для обустройства жилищ — кочевники питаются оленьим мясом, а рога и мех продают.
Практически все местные женщины хорошо умеют шить, с детства учатся выделывать шкуры, вырезать орнаменты, изготавливать ягушки, малицы, кисы и бурки. Ягушка — национальная женская одежда, малица — мужская. Кисы и бурки — разные по высоте тундровые сапоги, одни до бедра, другие до колена. Одежда и обувь — в основном из шкур оленят.

"Телячьи шкурки мягкие, легкие. Они теплее, чем у быка или важенки (самка оленя. — Прим. ред.). Если олень на снегу полежал, шерсть становится более длинной и ломкой, поэтому телят забивают в августе или сентябре", — рассказывает РИА Новости Тамара Вайнуто.

Она из Яр-Сала — по меркам Ямала, крупного поселка с населением более шести тысяч человек. Ее хорошо знают тундровики: Тамара изготавливает традиционные костюмы и нюки. Заказы поступают один за другим.
© Фото : из личного архива Юлии ХудиОленьи шкуры
Оленьи шкуры - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : из личного архива Юлии Худи
Оленьи шкуры
"Навыки шитья передаются из поколения в поколение, однако бывает, что люди сами не успевают шить — много забот с детьми. Есть и те, кто покупает для сцены или конкурсов. Но в основном из тундры заказывают", — поясняет собеседница.
На один комплект традиционной одежды и обуви уходит от двух недель до месяца. Сначала размачивают сухие шкуры, затем выделка: специальными скребками отделяют прослойку жира от кожи. Далее кройка. Узоры вырезают из лап оленя — там шерсть гладкая и короткая — и пришивают к готовому изделию.

Пятьдесят тысяч — один олень

Юлия Худи тоже работает на заказ, но, в отличие от Тамары, ведет кочевой образ жизни. Зимой ее семья — в балке на полозьях, летом и осенью ставит чум на берегу реки и промышляет рыбалкой.
© Фото : из личного архива Юлии ХудиЮлия Худи в ягушке
Юлия Худи в ягушке - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : из личного архива Юлии Худи
Юлия Худи в ягушке
Кочевница говорит, что в тундре рассчитываются не только деньгами, но и шкурами, лапами или живыми оленями. Так, за ягушку дают одно взрослое животное. Принимают к оплате и дефицитные шкуры. Особенно ценятся белые, пестрые и так называемые самородки — черная шкура с белым пятном или рисунком. "Парадный" комплект с узорами обойдется в семьдесят тысяч.
У Худи ягушку или малицу можно купить за 50 тысяч, кисы или бурки — за 15-20. "Это в среднем, — отмечает она. — Что поделаешь: холод, стужа, а мех оленя здорово спасает". Примерно такие же расценки у Вайнуто.
В селах, как правило, национальную одежду не носят — слишком сильно линяет. А вот в открытой тундре ее ничто не заменит.
© Фото : из личного архива Тамары ВайнутоШитье узоров
Шитье узоров - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : из личного архива Тамары Вайнуто
Шитье узоров
"Днем женщины одеваются в ягушку, ночью ей укрываются. Мужчины в малицах круглый год. В холода берут теплые, новые, а летом — старые, полинявшие, уже не меховые, просто кожаные, — объясняет кочевница Надежда из поселка Панаевск на юге Ямала. — Сейчас летом стали ходить в куртках, в них легче бегать, когда арканишь оленей. Но зимой — только национальная одежда".

"Чумовая" жизнь

В последнее время в тундре все больше балков — небольших домов на полозьях. Но и традиционных жилищ по-прежнему хватает. В этом году на Ямале ввели "чумовой капитал": многодетным семьям кочевников бесплатно выдают нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Стоимость комплекта — больше полумиллиона рублей.
© Фото : из личного архива Надежды ЯднеБалок в тундре
Балок в тундре - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : из личного архива Надежды Ядне
Балок в тундре
Лучший материал для теплоизоляции чума — оленьи шкуры. Нюки — самая дорогая часть жилища, которое утепляют минимум в четыре слоя: по два внешних и внутренних. Если последние можно сделать, например, из шинельного сукна, то верхние — только из оленьих шкур. Летом покрытие снимают — достаточно брезента. Нюки шьют из "зимних" шкур — для этого в ноябре-декабре забивают взрослых оленей. А вот обрабатывают сырье в теплое время.
"Шкуры коптят, чтобы, когда они намокнут, шерсть сразу не "сбежала". Подвешиваем их за шесты у потолка, держим на дыму, потом выделываем, кроим", — уточняет Тамара.
© Фото : из личного архива Тамары ВайнутоПостель в чуме
Постель в чуме - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© Фото : из личного архива Тамары Вайнуто
Постель в чуме
Она изготовит нюк за 120-150 тысяч, в зависимости от размера. Юлия Худи берет за работу 100 тысяч. То есть все слои из оленьих шкур обойдутся минимум в 400 тысяч.
Кочевники выбирают чум не из прихоти — его проще построить самому, чем балок. Если не платить мастерам и использовать своих оленей, получится недорого. При этом многие местные мечтают об оседлой жизни. Но почти все оленеводы не имеют постоянной крыши над головой и прописаны по адресам ближайших администраций.
Очередь на муниципальные квартиры практически не движется — в затерянных посреди тундры поселках жилого фонда нет. А без образования и профессии заработать даже на аренду квартиры нереально.
 
ОбществоЯмалАссоциация коренных народовЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Тундра
 
 
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