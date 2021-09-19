https://ria.ru/20210919/olenevody-1750571448.html

"Чумовые" деньги. Во сколько обходится жизнь оленевода на Ямале

"Чумовые" деньги. Во сколько обходится жизнь оленевода на Ямале - РИА Новости, 19.09.2021

"Чумовые" деньги. Во сколько обходится жизнь оленевода на Ямале

Запряженные оленями нарты, чумы, теплый костюм из шкур — без этого в тундре попросту не выжить. Недавно для многодетных семей кочевников ввели особый вид... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:00

2021-09-19T08:00

2021-09-19T08:02

общество

ямал

ассоциация коренных народов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

тундра

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Мария Семенова. Запряженные оленями нарты, чумы, теплый костюм из шкур — без этого в тундре попросту не выжить. Недавно для многодетных семей кочевников ввели особый вид материальной помощи. Ведь одни только нюки (покрытие для чума) обойдутся почти в полмиллиона. Похожая ситуация и с верхней одеждой — цены стартуют от пятидесяти тысяч за комплект.Телята, не знавшие снегаЯмал — это вечная мерзлота, пронизывающие ветра и восемь месяцев зимы. Главный на полуострове — северный олень. Точнее, его величество олень, как говорят местные. Это источник и заработка, и еды, и сырья для обустройства жилищ — кочевники питаются оленьим мясом, а рога и мех продают.Практически все местные женщины хорошо умеют шить, с детства учатся выделывать шкуры, вырезать орнаменты, изготавливать ягушки, малицы, кисы и бурки. Ягушка — национальная женская одежда, малица — мужская. Кисы и бурки — разные по высоте тундровые сапоги, одни до бедра, другие до колена. Одежда и обувь — в основном из шкур оленят.Она из Яр-Сала — по меркам Ямала, крупного поселка с населением более шести тысяч человек. Ее хорошо знают тундровики: Тамара изготавливает традиционные костюмы и нюки. Заказы поступают один за другим."Навыки шитья передаются из поколения в поколение, однако бывает, что люди сами не успевают шить — много забот с детьми. Есть и те, кто покупает для сцены или конкурсов. Но в основном из тундры заказывают", — поясняет собеседница.На один комплект традиционной одежды и обуви уходит от двух недель до месяца. Сначала размачивают сухие шкуры, затем выделка: специальными скребками отделяют прослойку жира от кожи. Далее кройка. Узоры вырезают из лап оленя — там шерсть гладкая и короткая — и пришивают к готовому изделию.Пятьдесят тысяч — один оленьЮлия Худи тоже работает на заказ, но, в отличие от Тамары, ведет кочевой образ жизни. Зимой ее семья — в балке на полозьях, летом и осенью ставит чум на берегу реки и промышляет рыбалкой.Кочевница говорит, что в тундре рассчитываются не только деньгами, но и шкурами, лапами или живыми оленями. Так, за ягушку дают одно взрослое животное. Принимают к оплате и дефицитные шкуры. Особенно ценятся белые, пестрые и так называемые самородки — черная шкура с белым пятном или рисунком. "Парадный" комплект с узорами обойдется в семьдесят тысяч.У Худи ягушку или малицу можно купить за 50 тысяч, кисы или бурки — за 15-20. "Это в среднем, — отмечает она. — Что поделаешь: холод, стужа, а мех оленя здорово спасает". Примерно такие же расценки у Вайнуто.В селах, как правило, национальную одежду не носят — слишком сильно линяет. А вот в открытой тундре ее ничто не заменит."Днем женщины одеваются в ягушку, ночью ей укрываются. Мужчины в малицах круглый год. В холода берут теплые, новые, а летом — старые, полинявшие, уже не меховые, просто кожаные, — объясняет кочевница Надежда из поселка Панаевск на юге Ямала. — Сейчас летом стали ходить в куртках, в них легче бегать, когда арканишь оленей. Но зимой — только национальная одежда"."Чумовая" жизньВ последнее время в тундре все больше балков — небольших домов на полозьях. Но и традиционных жилищ по-прежнему хватает. В этом году на Ямале ввели "чумовой капитал": многодетным семьям кочевников бесплатно выдают нюки из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две нарты. Стоимость комплекта — больше полумиллиона рублей.Лучший материал для теплоизоляции чума — оленьи шкуры. Нюки — самая дорогая часть жилища, которое утепляют минимум в четыре слоя: по два внешних и внутренних. Если последние можно сделать, например, из шинельного сукна, то верхние — только из оленьих шкур. Летом покрытие снимают — достаточно брезента. Нюки шьют из "зимних" шкур — для этого в ноябре-декабре забивают взрослых оленей. А вот обрабатывают сырье в теплое время."Шкуры коптят, чтобы, когда они намокнут, шерсть сразу не "сбежала". Подвешиваем их за шесты у потолка, держим на дыму, потом выделываем, кроим", — уточняет Тамара.Она изготовит нюк за 120-150 тысяч, в зависимости от размера. Юлия Худи берет за работу 100 тысяч. То есть все слои из оленьих шкур обойдутся минимум в 400 тысяч.Кочевники выбирают чум не из прихоти — его проще построить самому, чем балок. Если не платить мастерам и использовать своих оленей, получится недорого. При этом многие местные мечтают об оседлой жизни. Но почти все оленеводы не имеют постоянной крыши над головой и прописаны по адресам ближайших администраций.Очередь на муниципальные квартиры практически не движется — в затерянных посреди тундры поселках жилого фонда нет. А без образования и профессии заработать даже на аренду квартиры нереально.

ямал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ямал, ассоциация коренных народов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), тундра