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Путин и Мишустин поздравили работников ОПК с Днем оружейника
Путин и Мишустин поздравили работников ОПК с Днем оружейника - РИА Новости, 19.09.2021
Путин и Мишустин поздравили работников ОПК с Днем оружейника
Президент России Владимир Путин поздравил с Днем оружейника работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России и подчеркнул его лидерство на мировом РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:27
2021-09-19T11:07
общество
владимир путин
день оружейника
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем оружейника работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России и подчеркнул его лидерство на мировом рынке вооружений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава государства отметил, что страна по праву гордится выдающимися отечественными учеными, конструкторами, инженерами, организаторами производства, так как их трудом и талантом разрабатывались уникальные образцы вооружения и военной техники, создавалась история оружейного дела в России."Важно, что нынешнее поколение работников оборонно-промышленного комплекса достойно продолжает замечательные традиции отрасли, настойчиво добивается поставленных целей. Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу ОПК обладает серьезным потенциалом развития и считается одним из признанных лидеров на мировом рынке вооружений", - говорится в телеграмме.Президент выразил уверенность, что работники ОПК и впредь будут высоко держать планку качества продукции, активно претворять в жизнь прорывные проекты, смелые инженерно-технические и технологические решения.Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил российских оружейников с профессиональным праздником."Благодаря вашему профессионализму, энергии и самоотверженному труду создаются инновационные разработки, которые не имеют аналогов в мире. Внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта, робототехнических комплексов, новейших систем связи и управления позволяет производить высокоточное оружие и технику, способствует развитию ВС... Мы гордимся достижениями ОПК. Уверен, что вы и впредь будете эффективно решать важные государственные задачи, служить безопасности России и её граждан", - приводятся слова Мишустина на сайте кабмина.
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общество, владимир путин, день оружейника, россия
10:27 19.09.2021 (обновлено: 11:07 19.09.2021)
 
Путин и Мишустин поздравили работников ОПК с Днем оружейника

Путин назвал российскую "оборонку" одним из лидеров на мировом рынке

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем оружейника работников и ветеранов оборонно-промышленного комплекса России и подчеркнул его лидерство на мировом рынке вооружений, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что страна по праву гордится выдающимися отечественными учеными, конструкторами, инженерами, организаторами производства, так как их трудом и талантом разрабатывались уникальные образцы вооружения и военной техники, создавалась история оружейного дела в России.
"Важно, что нынешнее поколение работников оборонно-промышленного комплекса достойно продолжает замечательные традиции отрасли, настойчиво добивается поставленных целей. Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу ОПК обладает серьезным потенциалом развития и считается одним из признанных лидеров на мировом рынке вооружений", - говорится в телеграмме.
Президент выразил уверенность, что работники ОПК и впредь будут высоко держать планку качества продукции, активно претворять в жизнь прорывные проекты, смелые инженерно-технические и технологические решения.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил российских оружейников с профессиональным праздником.
"Благодаря вашему профессионализму, энергии и самоотверженному труду создаются инновационные разработки, которые не имеют аналогов в мире. Внедрение цифровых технологий, искусственного интеллекта, робототехнических комплексов, новейших систем связи и управления позволяет производить высокоточное оружие и технику, способствует развитию ВС... Мы гордимся достижениями ОПК. Уверен, что вы и впредь будете эффективно решать важные государственные задачи, служить безопасности России и её граждан", - приводятся слова Мишустина на сайте кабмина.
 
ОбществоВладимир ПутинДень оружейникаРоссия
 
 
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