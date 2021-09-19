Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210919/nuland-1750810160.html
Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию
Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию - РИА Новости, 19.09.2021
Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию
Российскую визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, о возможном скором визите в РФ которой сообщалось ранее, пока не выдали, заявил посол РФ в Штатах... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:18
2021-09-19T16:18
сша
москва
анатолий антонов
виктория нуланд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_0:0:3157:1776_1920x0_80_0_0_cdcf3b568f556acdd5d604d24dee2e28.jpg
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Российскую визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, о возможном скором визите в РФ которой сообщалось ранее, пока не выдали, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов."Визу ей не выдали", - сказал Антонов журналистам.Как ранее стало известно газете "Коммерсант", визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву согласовывается по дипломатическим каналам, хотя политик и находится в "черных списках" российских властей и ей запрещен въезд на территорию РФ.
https://ria.ru/20210503/ukraina-1730966488.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602787748_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_cd66b795c16ad0a05ad7645c38e54d82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, москва, анатолий антонов, виктория нуланд, россия
16:18 19.09.2021
 
Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию

Посол Антонов: российскую визу заместителю госсекретаря США Нуланд пока не выдали

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Российскую визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, о возможном скором визите в РФ которой сообщалось ранее, пока не выдали, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
"Визу ей не выдали", - сказал Антонов журналистам.
Как ранее стало известно газете "Коммерсант", визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву согласовывается по дипломатическим каналам, хотя политик и находится в "черных списках" российских властей и ей запрещен въезд на территорию РФ.
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 09:03
Нуланд внесла свою лепту в развал Украины, заявил Пушилин
 
СШАМоскваАнатолий АнтоновВиктория НуландРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:04"Единая Россия" собирается сохранить конституционное большинство в Госдуме
06:00В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
05:53Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
04:09В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
Лента новостейМолния