https://ria.ru/20210919/nuland-1750810160.html

Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию

Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию - РИА Новости, 19.09.2021

Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию

Российскую визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, о возможном скором визите в РФ которой сообщалось ранее, пока не выдали, заявил посол РФ в Штатах... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:18

2021-09-19T16:18

2021-09-19T16:18

сша

москва

анатолий антонов

виктория нуланд

россия

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Российскую визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, о возможном скором визите в РФ которой сообщалось ранее, пока не выдали, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов."Визу ей не выдали", - сказал Антонов журналистам.Как ранее стало известно газете "Коммерсант", визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву согласовывается по дипломатическим каналам, хотя политик и находится в "черных списках" российских властей и ей запрещен въезд на территорию РФ.

https://ria.ru/20210503/ukraina-1730966488.html

сша

москва

россия

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2021

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сша, москва, анатолий антонов, виктория нуланд, россия