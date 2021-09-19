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Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию
Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию - РИА Новости, 19.09.2021
Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию
Российскую визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, о возможном скором визите в РФ которой сообщалось ранее, пока не выдали, заявил посол РФ в Штатах... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:18
2021-09-19T16:18
2021-09-19T16:18
сша
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анатолий антонов
виктория нуланд
россия
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Российскую визу заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд, о возможном скором визите в РФ которой сообщалось ранее, пока не выдали, заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов."Визу ей не выдали", - сказал Антонов журналистам.Как ранее стало известно газете "Коммерсант", визит заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд в Москву согласовывается по дипломатическим каналам, хотя политик и находится в "черных списках" российских властей и ей запрещен въезд на территорию РФ.
https://ria.ru/20210503/ukraina-1730966488.html
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сша, москва, анатолий антонов, виктория нуланд, россия
Антонов прокомментировал сообщения о возможном визите Нуланд в Россию
Посол Антонов: российскую визу заместителю госсекретаря США Нуланд пока не выдали