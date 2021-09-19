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В Миссии наблюдателей от СНГ оценили новшества на выборах в Госдуму
В Миссии наблюдателей от СНГ оценили новшества на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Миссии наблюдателей от СНГ оценили новшества на выборах в Госдуму
Внедренные на выборах в Госдуму новшества позволяют избежать фальсификаций, заявил глава Миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:41
2021-09-19T08:41
2021-09-19T08:42
выборы в государственную думу
политика
снг
госдума рф
ильхом нематов
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Внедренные на выборах в Госдуму новшества позволяют избежать фальсификаций, заявил глава Миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов."Везде установлены камеры наблюдения, везде практически в Москве стоят КОИБы. Внедренные новшества помогут избежать фальсификаций и различных инсинуаций. Если человек на каком-то участке имеет жалобу, можно прокрутить, посмотреть, как он проголосовал, как люди проголосовали",- сказал Нематов."Новшества, которые были внедрены в избирательный процесс, позволяют избежать фальсификаций", - подчеркнул он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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политика, снг, госдума рф, ильхом нематов
08:41 19.09.2021 (обновлено: 08:42 19.09.2021)
В Миссии наблюдателей от СНГ оценили новшества на выборах в Госдуму
Глава Миссии наблюдателей от СНГ: новшества на выборах позволяют избежать фальсификаций