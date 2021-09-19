https://ria.ru/20210919/novshestva-1750744559.html

В Миссии наблюдателей от СНГ оценили новшества на выборах в Госдуму

В Миссии наблюдателей от СНГ оценили новшества на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В Миссии наблюдателей от СНГ оценили новшества на выборах в Госдуму

Внедренные на выборах в Госдуму новшества позволяют избежать фальсификаций, заявил глава Миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:41

2021-09-19T08:41

2021-09-19T08:42

выборы в государственную думу

политика

снг

госдума рф

ильхом нематов

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Внедренные на выборах в Госдуму новшества позволяют избежать фальсификаций, заявил глава Миссии наблюдателей от СНГ, зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Ильхом Нематов."Везде установлены камеры наблюдения, везде практически в Москве стоят КОИБы. Внедренные новшества помогут избежать фальсификаций и различных инсинуаций. Если человек на каком-то участке имеет жалобу, можно прокрутить, посмотреть, как он проголосовал, как люди проголосовали",- сказал Нематов."Новшества, которые были внедрены в избирательный процесс, позволяют избежать фальсификаций", - подчеркнул он.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, снг, госдума рф, ильхом нематов