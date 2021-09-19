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Неверов проголосовал на выборах в Госдуму
Неверов проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Неверов проголосовал на выборах в Госдуму
Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:54
2021-09-19T15:54
2021-09-19T15:54
выборы в государственную думу
политика
смоленск
сергей неверов
единая россия
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента.Неверов отдал свой голос на избирательном участке в Смоленске."Голосовать очень важно… Проголосовал по месту своей прописки", - заявил он журналистам.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, смоленск, сергей неверов, единая россия, госдума рф
Неверов проголосовал на выборах в Госдуму
Лидер фракции ЕР в Госдуме Неверов проголосовал на выборах в нижнюю палату парламента