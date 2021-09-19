https://ria.ru/20210919/nato-1750746496.html

В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США

В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США - РИА Новости, 19.09.2021

В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США

Кризис в отношениях Франции и США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, однако не повлечет за собой выход из Атлантического... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:00

2021-09-19T09:00

2021-09-19T09:00

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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Кризис в отношениях Франции и США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, однако не повлечет за собой выход из Атлантического альянса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.Ранее он заявил, что ситуация с разрывом Австралией контракта говорит о кризисе в отношениях Франции и США.Ле Дриан в пятницу сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что администрация США поддерживает тесный контакт с властями Франции после решения Парижа отозвать посла из Вашингтона для консультаций и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

https://ria.ru/20210919/soyuz-1750703081.html

https://ria.ru/20210918/frantsiya-1750597913.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, австралия, франция, мид франции‎, нато, жан-ив ле дриан