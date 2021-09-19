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В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США
В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США - РИА Новости, 19.09.2021
В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США
Кризис в отношениях Франции и США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, однако не повлечет за собой выход из Атлантического... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:00
2021-09-19T09:00
в мире
сша
австралия
франция
мид франции‎
нато
жан-ив ле дриан
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Кризис в отношениях Франции и США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, однако не повлечет за собой выход из Атлантического альянса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.Ранее он заявил, что ситуация с разрывом Австралией контракта говорит о кризисе в отношениях Франции и США.Ле Дриан в пятницу сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что администрация США поддерживает тесный контакт с властями Франции после решения Парижа отозвать посла из Вашингтона для консультаций и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
https://ria.ru/20210919/soyuz-1750703081.html
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австралия
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в мире, сша, австралия, франция, мид франции‎, нато, жан-ив ле дриан
09:00 19.09.2021
 
В МИД Франции заявили о кризисе в отношениях с США

Глава МИД Франции Ле Дриан: кризис в отношениях с США повлияет на изменение концепции НАТО

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Кризис в отношениях Франции и США сильно повлияет на определение новой стратегической концепции НАТО, однако не повлечет за собой выход из Атлантического альянса, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"НАТО инициировала обсуждение, по просьбе президента республики, ее концепции. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет проведена работа над новой стратегической концепцией. Очевидно, что то, что произошло, будет иметь отношение к ее определению", - цитирует Франс Пресс министра.

Ранее он заявил, что ситуация с разрывом Австралией контракта говорит о кризисе в отношениях Франции и США.
Ле Дриан в пятницу сообщил об отзыве в Париж для консультаций послов страны в США и Австралии из-за разрыва Канберрой контракта по подводным лодкам. Как отмечали СМИ, Франция впервые в истории отзывает своих послов из США и Австралии.
Президент США Джо Байден во время переговоров с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
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Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн заявила, что администрация США поддерживает тесный контакт с властями Франции после решения Парижа отозвать посла из Вашингтона для консультаций и намерена посвятить ближайшие дни урегулированию разногласий.
Ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 90 миллиардов австралийских долларов (56 миллиардов евро), которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda. Министр иностранных дел Франции Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину", подчеркнув, что доверие подорвано. По его словам, он "в гневе в связи с разрывом этого контракта". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.
Атомная ударная подводная лодка класса Вирджиния в составе ВМС Соединенных Штатов SS Illinois возвращается на базу в Перл-Харбор-Хикэм. 13 сентября 2021 года - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
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