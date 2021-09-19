https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750826743.html
Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы
Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы - РИА Новости, 19.09.2021
Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы
Избирательная система в России прозрачна, нарушений стало на порядок меньше и ничего не удается скрыть, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:32
2021-09-19T18:32
2021-09-19T18:32
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элла памфилова
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Избирательная система в России прозрачна, нарушений стало на порядок меньше и ничего не удается скрыть, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Мы ее (избирательную систему) сделали настолько прозрачной, настолько современной, что все тайное моментально становится явным", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24"."Нарушений стало на порядок меньше, гораздо меньше. Каждое из них невозможно скрыть", - добавила Памфилова.
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политика, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы
Глава ЦИК Памфилова: нарушений в избирательная системе стало на порядок меньше