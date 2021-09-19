https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750826743.html

Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы

Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы - РИА Новости, 19.09.2021

Памфилова заявила о прозрачности избирательной системы

Избирательная система в России прозрачна, нарушений стало на порядок меньше и ничего не удается скрыть, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:32

2021-09-19T18:32

2021-09-19T18:32

выборы в государственную думу

политика

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Избирательная система в России прозрачна, нарушений стало на порядок меньше и ничего не удается скрыть, заявила глава ЦИК Элла Памфилова."Мы ее (избирательную систему) сделали настолько прозрачной, настолько современной, что все тайное моментально становится явным", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24"."Нарушений стало на порядок меньше, гораздо меньше. Каждое из них невозможно скрыть", - добавила Памфилова.

https://ria.ru/20210919/golosovanie-1750822807.html

россия

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2021

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политика, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия