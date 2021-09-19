https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750778912.html

В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму

В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму

Серьезных нарушений на проходящих в России выборах пока не выявлено, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:14

2021-09-19T13:14

2021-09-19T13:31

выборы в государственную думу

россия

политика

госдума рф

лидия михеева

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Серьезных нарушений на проходящих в России выборах пока не выявлено, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева."Серьезные какие-то нарушения на данный момент не выявлены",- сказала Михеева.По ее словам, в целом на участках соблюдаются санитарные нормы, конфликтные ситуации оперативно проверяются, меры по любым несоответствиям "золотому стандарту" общественного наблюдения применяются незамедлительно.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, госдума рф, лидия михеева