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В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму
В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму
Серьезных нарушений на проходящих в России выборах пока не выявлено, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:14
2021-09-19T13:14
2021-09-19T13:31
выборы в государственную думу
россия
политика
госдума рф
лидия михеева
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Серьезных нарушений на проходящих в России выборах пока не выявлено, заявила секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева."Серьезные какие-то нарушения на данный момент не выявлены",- сказала Михеева.По ее словам, в целом на участках соблюдаются санитарные нормы, конфликтные ситуации оперативно проверяются, меры по любым несоответствиям "золотому стандарту" общественного наблюдения применяются незамедлительно.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
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россия, политика, госдума рф, лидия михеева
13:14 19.09.2021 (обновлено: 13:31 19.09.2021)
В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму
ОП России: на выборах в Госдуму пока не выявляли серьезных нарушений