Общественная палата оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму

"Считаю, что работа в целом наших независимых общественных наблюдателей очень хорошая. Работа очень тяжёлая, непростая… все три дня надо присутствовать, нужно понимать где нарушения, где не нарушение, что правильно, а что нет", - сказал Григорьев РИА Новости.