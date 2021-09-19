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Общественная палата оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму
Общественная палата оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Общественная палата оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму
Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил РИА Новости, что считает работу независимых... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:17
2021-09-19T21:17
2021-09-19T23:19
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил РИА Новости, что считает работу независимых общественных наблюдателей очень хорошей.Он напомнил, что ОП РФ обучила более 200 тысяч наблюдателей.
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Кадры работы международных наблюдателей на выборах
Международные наблюдатели посещали участки в разных города России в дни выборов в Госдуму с 17 по 19 сентября.
2021-09-19T21:17
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госдума рф, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия
21:17 19.09.2021 (обновлено: 23:19 19.09.2021)
Общественная палата оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму
Григорьев: ОП положительно оценила работу общественных наблюдателей на выборах в Госдуму