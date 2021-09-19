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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/nablyudateli-1750848024.html
Общественная палата оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму
Общественная палата оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Общественная палата оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму
Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил РИА Новости, что считает работу независимых... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:17
2021-09-19T23:19
выборы в государственную думу
госдума рф
общественная палата рф
выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил РИА Новости, что считает работу независимых общественных наблюдателей очень хорошей.Он напомнил, что ОП РФ обучила более 200 тысяч наблюдателей.
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Кадры работы международных наблюдателей на выборах
Международные наблюдатели посещали участки в разных города России в дни выборов в Госдуму с 17 по 19 сентября.
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госдума рф, общественная палата рф, выборы в государственную думу, россия
21:17 19.09.2021 (обновлено: 23:19 19.09.2021)
 
Общественная палата оценила работу наблюдателей на выборах в Госдуму

Григорьев: ОП положительно оценила работу общественных наблюдателей на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Председатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев сообщил РИА Новости, что считает работу независимых общественных наблюдателей очень хорошей.
"Считаю, что работа в целом наших независимых общественных наблюдателей очень хорошая. Работа очень тяжёлая, непростая… все три дня надо присутствовать, нужно понимать где нарушения, где не нарушение, что правильно, а что нет", - сказал Григорьев РИА Новости.
Он напомнил, что ОП РФ обучила более 200 тысяч наблюдателей.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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