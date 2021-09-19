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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/moskva-1750763340.html
Среди проголосовавших онлайн москвичей разыграли 15 квартир
Среди проголосовавших онлайн москвичей разыграли 15 квартир - РИА Новости, 19.09.2021
Среди проголосовавших онлайн москвичей разыграли 15 квартир
Уже 15 квартир и 75 автомобилей разыграли среди москвичей, проголосовавших на выборах в электронном формате. Об этом сообщается на портале акции "Миллион... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:30
2021-09-19T13:42
выборы в государственную думу
общество
севастополь
ростовская область
москва
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уже 15 квартир и 75 автомобилей разыграли среди москвичей, проголосовавших на выборах в электронном формате. Об этом сообщается на портале акции "Миллион призов".Еще более двухсот тысяч человек получили призовые баллы.В следующий раз призы разыграют 20 сентября среди проголосовавших 19 сентября.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
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общество, севастополь, ростовская область, москва, госдума рф
11:30 19.09.2021 (обновлено: 13:42 19.09.2021)
 
Среди проголосовавших онлайн москвичей разыграли 15 квартир

Среди проголосовавших онлайн москвичей разыграли 15 квартир и 75 автомобилей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредседатель объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выходит с избирательного участка после голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов выходит с избирательного участка после голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уже 15 квартир и 75 автомобилей разыграли среди москвичей, проголосовавших на выборах в электронном формате. Об этом сообщается на портале акции "Миллион призов".
Еще более двухсот тысяч человек получили призовые баллы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
10:49Выборы в Государственную думу
Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов"
В следующий раз призы разыграют 20 сентября среди проголосовавших 19 сентября.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.
Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуОбществоСевастопольРостовская областьМоскваГосдума РФ
 
 
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