https://ria.ru/20210919/moskva-1750763340.html

Среди проголосовавших онлайн москвичей разыграли 15 квартир

Среди проголосовавших онлайн москвичей разыграли 15 квартир - РИА Новости, 19.09.2021

Среди проголосовавших онлайн москвичей разыграли 15 квартир

Уже 15 квартир и 75 автомобилей разыграли среди москвичей, проголосовавших на выборах в электронном формате. Об этом сообщается на портале акции "Миллион... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:30

2021-09-19T11:30

2021-09-19T13:42

выборы в государственную думу

общество

севастополь

ростовская область

москва

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Уже 15 квартир и 75 автомобилей разыграли среди москвичей, проголосовавших на выборах в электронном формате. Об этом сообщается на портале акции "Миллион призов".Еще более двухсот тысяч человек получили призовые баллы.В следующий раз призы разыграют 20 сентября среди проголосовавших 19 сентября.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходит в Москве, а также еще в шести субъектах Федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.Общее число онлайн-избирателей в Москве составляет 2 миллиона 14 тысяч 765 человек.

https://ria.ru/20210919/vyigrysh-1750756616.html

севастополь

ростовская область

москва

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2021

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общество, севастополь, ростовская область, москва, госдума рф