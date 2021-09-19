https://ria.ru/20210919/more-1750567637.html

Путешественники рассказали, на каком российском море хотели бы побывать

Путешественники рассказали, на каком российском море хотели бы побывать - РИА Новости, 20.09.2021

Путешественники рассказали, на каком российском море хотели бы побывать

Сервис поездок и путешествий выяснил, на каком российском море хотели бы побывать туристы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-19T17:38

2021-09-19T17:38

2021-09-20T08:43

туризм

новости - туризм

охотское море

балтийское море

море лаптевых

карское море

азовское море

черное море

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил, на каком российском море хотели бы побывать туристы, сообщает Туту.ру.В исследовании приняли участие 2 074 человека.Самым популярным морем оказалось Черное, где хотел бы оказаться примерно каждый пятый опрошенный (21 процент голосов). На втором месте оказалось Японское, оно манит 15 процентов респондентов.По восемь процентов голосов получили Белое, Каспийское и Балтийское, а также море Лаптевых. По шесть процентов респондентов хотели бы побывать на Охотском и Беринговом море.На Азовское мечтают попасть пять процентов опрошенных путешественников, столько же хотели бы отправиться на Чукотское. Баренцево привлекло четыре респондентов, а за Карское и Восточно-Сибирское моря отдали свои голоса по три процента респондентов.

https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html

охотское море

балтийское море

море лаптевых

карское море

азовское море

черное море

японское море

чукотское море

берингово море

каспийское море

белое море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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