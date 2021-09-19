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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210919/more-1750567637.html
Путешественники рассказали, на каком российском море хотели бы побывать
Путешественники рассказали, на каком российском море хотели бы побывать - РИА Новости, 20.09.2021
Путешественники рассказали, на каком российском море хотели бы побывать
Сервис поездок и путешествий выяснил, на каком российском море хотели бы побывать туристы, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-19T17:38
2021-09-20T08:43
туризм
новости - туризм
охотское море
балтийское море
море лаптевых
карское море
азовское море
черное море
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил, на каком российском море хотели бы побывать туристы, сообщает Туту.ру.В исследовании приняли участие 2 074 человека.Самым популярным морем оказалось Черное, где хотел бы оказаться примерно каждый пятый опрошенный (21 процент голосов). На втором месте оказалось Японское, оно манит 15 процентов респондентов.По восемь процентов голосов получили Белое, Каспийское и Балтийское, а также море Лаптевых. По шесть процентов респондентов хотели бы побывать на Охотском и Беринговом море.На Азовское мечтают попасть пять процентов опрошенных путешественников, столько же хотели бы отправиться на Чукотское. Баренцево привлекло четыре респондентов, а за Карское и Восточно-Сибирское моря отдали свои голоса по три процента респондентов.
https://ria.ru/20210912/krym-1749529281.html
охотское море
балтийское море
море лаптевых
карское море
азовское море
черное море
японское море
чукотское море
берингово море
каспийское море
белое море
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новости - туризм, охотское море, балтийское море, море лаптевых, карское море, азовское море, черное море, японское море, чукотское море, берингово море, каспийское море, туристы, белое море, туту.ру, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
17:38 19.09.2021 (обновлено: 08:43 20.09.2021)
 

Путешественники рассказали, на каком российском море хотели бы побывать

© Fotolia / voldemar992Залив Владимира в Приморском крае
Залив Владимира в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Fotolia / voldemar992
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Сервис поездок и путешествий выяснил, на каком российском море хотели бы побывать туристы, сообщает Туту.ру.
В исследовании приняли участие 2 074 человека.
Самым популярным морем оказалось Черное, где хотел бы оказаться примерно каждый пятый опрошенный (21 процент голосов). На втором месте оказалось Японское, оно манит 15 процентов респондентов.
По восемь процентов голосов получили Белое, Каспийское и Балтийское, а также море Лаптевых. По шесть процентов респондентов хотели бы побывать на Охотском и Беринговом море.
На Азовское мечтают попасть пять процентов опрошенных путешественников, столько же хотели бы отправиться на Чукотское. Баренцево привлекло четыре респондентов, а за Карское и Восточно-Сибирское моря отдали свои голоса по три процента респондентов.
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