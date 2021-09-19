https://ria.ru/20210919/mordoviya-1750764669.html

В Мордовии проголосовали 47,72 процента избирателей к 10:00

В Мордовии проголосовали 47,72 процента избирателей к 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Мордовии проголосовали 47,72 процента избирателей к 10:00

Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 10.00 третьего дня голосования составила 47,7%, сообщили РИА Новости в Центральной... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:37

2021-09-19T11:37

2021-09-19T11:37

выборы в государственную думу

политика

саранск

республика мордовия

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 10.00 третьего дня голосования составила 47,7%, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии республики."По информации на 10.00 19 сентября, явка составила 47,7%. Активнее всего голосуют в Торбеевском, Ромодановском и Кадошкинском районах Мордовии. В Саранске явка составила 34,4%", – сказала собеседница агентства.Ранее сообщалось, что явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму составила 45,77%, проголосовали 269 932 избирателя. Численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов государственного собрания Республики Мордовия седьмого созыва.

https://ria.ru/20210918/kon-1750662176.html

саранск

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политика, саранск, республика мордовия, артем здунов