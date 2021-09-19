Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/mordoviya-1750764669.html
В Мордовии проголосовали 47,72 процента избирателей к 10:00
В Мордовии проголосовали 47,72 процента избирателей к 10:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Мордовии проголосовали 47,72 процента избирателей к 10:00
Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 10.00 третьего дня голосования составила 47,7%, сообщили РИА Новости в Центральной... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:37
2021-09-19T11:37
выборы в государственную думу
политика
саранск
республика мордовия
артем здунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750648229_0:0:3327:1872_1920x0_80_0_0_a2539033e03c139047a5c87d594eb863.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 10.00 третьего дня голосования составила 47,7%, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии республики."По информации на 10.00 19 сентября, явка составила 47,7%. Активнее всего голосуют в Торбеевском, Ромодановском и Кадошкинском районах Мордовии. В Саранске явка составила 34,4%", – сказала собеседница агентства.Ранее сообщалось, что явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму составила 45,77%, проголосовали 269 932 избирателя. Численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов государственного собрания Республики Мордовия седьмого созыва.
https://ria.ru/20210918/kon-1750662176.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750648229_692:0:3327:1976_1920x0_80_0_0_e34b807cc293d96833b1443227b95873.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, саранск, республика мордовия, артем здунов
11:37 19.09.2021
 
В Мордовии проголосовали 47,72 процента избирателей к 10:00

В Мордовии проголосовали 47,72 процента избирателей к 10:00

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Республике Хакасия
Женщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Республике Хакасия - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 10.00 третьего дня голосования составила 47,7%, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии республики.
"По информации на 10.00 19 сентября, явка составила 47,7%. Активнее всего голосуют в Торбеевском, Ромодановском и Кадошкинском районах Мордовии. В Саранске явка составила 34,4%", – сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму составила 45,77%, проголосовали 269 932 избирателя. Численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов государственного собрания Республики Мордовия седьмого созыва.
Участок для голосования на выборах депутатов Госдумы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 12:11Выборы в Государственную думу
В Ялте на избирательный участок пришел "конь в пальто"
 
Выборы в Государственную думуПолитикаСаранскРеспублика МордовияАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:49Стали известны подробности убийства иранского физика-ядерщика Фахризаде
13:49Жалоб на выборы в Москве в воскресенье не поступало, сообщили наблюдатели
13:46В Саратовской области проголосовал 41 процент избирателей на 12:00
13:42Командование США поздравило свои ВВС логотипом с истребителями Су-27
13:41В Тульской области проголосовали 41,22 процента избирателей к 12:00
13:40Явка на выборы в Госдуму в Кузбассе составила более 66 процентов
13:38Венедиктов призвал поправить инструкцию по надомному голосованию
13:36Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
13:36В Подмосковье предварительная явка составила 32,5 процента на 12:00
13:35Явка при онлайн-голосовании в Курской области достигла 90 процентов
13:34В Хабаровском крае закрылись избирательные участки
13:30В посольстве России в Париже образовались очереди из желающих проголосовать
13:23В Чувашии проголосовали почти 44 процента избирателей на 12:00
13:22Явка на выборах в Госдуму в Петербурге составила 21,13 процента
13:21В Белоруссии проголосовали около девяти тысяч россиян на выборах в Госдуму
13:19Нижегородский росгвардеец помог потерявшему сознание наблюдателю на выборах
13:18Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму
13:17Обнаружено новое доказательство природного происхождения коронавируса
13:16В Абхазии почти 4,4 тысячи избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
13:14В ОП заявили об отсутствии серьезных нарушений на выборах в Госдуму
Лента новостейМолния