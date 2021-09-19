В Мордовии проголосовали 47,72 процента избирателей к 10:00
В Мордовии проголосовали 47,72 процента избирателей к 10:00
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на избирательном участке №199 на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Республике Хакасия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах главы Мордовии и выборах в Госдуму к 10.00 третьего дня голосования составила 47,7%, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии республики.
"По информации на 10.00 19 сентября, явка составила 47,7%. Активнее всего голосуют в Торбеевском, Ромодановском и Кадошкинском районах Мордовии. В Саранске явка составила 34,4%", – сказала собеседница агентства.
Ранее сообщалось, что явка избирателей за два дня выборов главы Мордовии и выборов в Госдуму составила 45,77%, проголосовали 269 932 избирателя. Численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
На пост главы региона претендуют четыре человека: врио главы Мордовии Артем Здунов, выдвинутый региональным отделением партии "Единая Россия", Евгений Тюрин (ЛДПР), Дмитрий Кузякин (КПРФ), Александр Лемкин (Партия пенсионеров).
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова и назначил Здунова временно исполняющим обязанности 18 ноября 2020 года.
По итогам выборов 10 сентября 2017 года врио руководителя республики Владимир Волков (баллотировался от "Единой России") был избран главой Мордовии, набрав 89,19% голосов. Явка на выборах составила 81,96%. По данным ЦИК Мордовии, численность избирателей в республике на 1 июля 2021 года составляет 602 869 человек.
Кроме того, с 17 по 19 сентября в Мордовии проходят выборы депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов государственного собрания Республики Мордовия седьмого созыва.