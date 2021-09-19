https://ria.ru/20210919/moloko-1750856538.html
Назван напиток, продлевающий жизнь
Назван напиток, продлевающий жизнь - РИА Новости, 19.09.2021
Назван напиток, продлевающий жизнь
Ученые из Редингского университета выяснили, что всего один стакан молока в день существенно продлевает жизнь. Об этом пишет газета Express. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:14
2021-09-19T22:14
2021-09-19T22:16
общество
сша
великобритания
здоровье
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые из Редингского университета выяснили, что всего один стакан молока в день существенно продлевает жизнь. Об этом пишет газета Express.Исследователи собрали информацию о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США и обнаружили, что этот напиток уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Помимо этого, молоко также снижает уровень холестерина.Специалисты выяснили, что у людей, пьющих молоко, обычно более высокий индекс массы тела. При этом нет никаких доказательств, что его употребление связано с риском развития диабета, отметил один из авторов исследования Вимал Карани.
https://rsport.ria.ru/20210910/produkty-1749487970.html
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общество, сша, великобритания, здоровье
22:14 19.09.2021 (обновлено: 22:16 19.09.2021)
Назван напиток, продлевающий жизнь
Express: стакан молока в день значительно продлевает жизнь