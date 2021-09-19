https://ria.ru/20210919/moloko-1750856538.html

Назван напиток, продлевающий жизнь

Назван напиток, продлевающий жизнь - РИА Новости, 19.09.2021

Назван напиток, продлевающий жизнь

Ученые из Редингского университета выяснили, что всего один стакан молока в день существенно продлевает жизнь. Об этом пишет газета Express. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:14

2021-09-19T22:14

2021-09-19T22:16

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые из Редингского университета выяснили, что всего один стакан молока в день существенно продлевает жизнь. Об этом пишет газета Express.Исследователи собрали информацию о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США и обнаружили, что этот напиток уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Помимо этого, молоко также снижает уровень холестерина.Специалисты выяснили, что у людей, пьющих молоко, обычно более высокий индекс массы тела. При этом нет никаких доказательств, что его употребление связано с риском развития диабета, отметил один из авторов исследования Вимал Карани.

https://rsport.ria.ru/20210910/produkty-1749487970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сша, великобритания, здоровье