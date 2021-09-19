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Назван напиток, продлевающий жизнь
Назван напиток, продлевающий жизнь - РИА Новости, 19.09.2021
Назван напиток, продлевающий жизнь
Ученые из Редингского университета выяснили, что всего один стакан молока в день существенно продлевает жизнь. Об этом пишет газета Express. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:14
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общество
сша
великобритания
здоровье
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые из Редингского университета выяснили, что всего один стакан молока в день существенно продлевает жизнь. Об этом пишет газета Express.Исследователи собрали информацию о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США и обнаружили, что этот напиток уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Помимо этого, молоко также снижает уровень холестерина.Специалисты выяснили, что у людей, пьющих молоко, обычно более высокий индекс массы тела. При этом нет никаких доказательств, что его употребление связано с риском развития диабета, отметил один из авторов исследования Вимал Карани.
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общество, сша, великобритания, здоровье
22:14 19.09.2021 (обновлено: 22:16 19.09.2021)
 
Назван напиток, продлевающий жизнь

Express: стакан молока в день значительно продлевает жизнь

© Depositphotos / yelenayemchukМолоко и орехи
Молоко и орехи - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Depositphotos / yelenayemchuk
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Ученые из Редингского университета выяснили, что всего один стакан молока в день существенно продлевает жизнь. Об этом пишет газета Express.
Исследователи собрали информацию о состоянии здоровья двух миллионов жителей Великобритании и США и обнаружили, что этот напиток уменьшает риск ишемической болезни сердца на 14%. Помимо этого, молоко также снижает уровень холестерина.
Специалисты выяснили, что у людей, пьющих молоко, обычно более высокий индекс массы тела. При этом нет никаких доказательств, что его употребление связано с риском развития диабета, отметил один из авторов исследования Вимал Карани.
Девушка пьет апельсиновый сок - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 12:16ЗОЖ
Диетолог перечислила продлевающие жизнь продукты
 
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