https://ria.ru/20210919/miting-1750729619.html

Полиция арестовала четырех митингующих у Капитолия

Полиция арестовала четырех митингующих у Капитолия - РИА Новости, 19.09.2021

Полиция арестовала четырех митингующих у Капитолия

Полиция Капитолия арестовала четырех человек в ходе митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, один из них был вооружен, сообщает... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T00:35

2021-09-19T00:35

2021-09-19T05:20

в мире

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сша

дональд трамп

капитолий

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Полиция Капитолия арестовала четырех человек в ходе митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, один из них был вооружен, сообщает ведомство.Позже полиция установила, что мужчина действительно было вооружен.Еще двое арестованы по выданным в Техасе ордерам, еще один - за нарушение условий освобождения.Сторонники Трампа в субботу провели митинг у Капитолия в поддержку тех, кого обвиняют по делу о штурме здания Конгресса 6 января.

https://ria.ru/20210918/miting-1750723938.html

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сша

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в мире, техас, сша, дональд трамп, капитолий