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Полиция арестовала четырех митингующих у Капитолия
Полиция арестовала четырех митингующих у Капитолия - РИА Новости, 19.09.2021
Полиция арестовала четырех митингующих у Капитолия
Полиция Капитолия арестовала четырех человек в ходе митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, один из них был вооружен, сообщает... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T00:35
2021-09-19T05:20
в мире
техас
сша
дональд трамп
капитолий
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Полиция Капитолия арестовала четырех человек в ходе митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, один из них был вооружен, сообщает ведомство.Позже полиция установила, что мужчина действительно было вооружен.Еще двое арестованы по выданным в Техасе ордерам, еще один - за нарушение условий освобождения.Сторонники Трампа в субботу провели митинг у Капитолия в поддержку тех, кого обвиняют по делу о штурме здания Конгресса 6 января.
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в мире, техас, сша, дональд трамп, капитолий
00:35 19.09.2021 (обновлено: 05:20 19.09.2021)
 
Полиция арестовала четырех митингующих у Капитолия

В Вашингтоне полиция Капитолия арестовала четырех митингующих, один был вооружен

© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Полиция Капитолия арестовала четырех человек в ходе митинга сторонников бывшего президента США Дональда Трампа в Вашингтоне, один из них был вооружен, сообщает ведомство.

"Кто-то указал на похожий на пистолет предмет в руке у мужчины в толпе. Свидетель сообщил офицеру полиции, который задержал подозреваемого", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Позже полиция установила, что мужчина действительно было вооружен.
Еще двое арестованы по выданным в Техасе ордерам, еще один - за нарушение условий освобождения.
Сторонники Трампа в субботу провели митинг у Капитолия в поддержку тех, кого обвиняют по делу о штурме здания Конгресса 6 января.
Офицер полиции в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 22:57
Около Капитолия прошел митинг в поддержку участников январского штурма
 
В миреТехасСШАДональд ТрампКапитолий
 
 
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