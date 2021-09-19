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Меркель стала прототипом для плюшевого мишки, сообщили СМИ
Меркель стала прототипом для плюшевого мишки, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.09.2021
Меркель стала прототипом для плюшевого мишки, сообщили СМИ
Фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобург создала коллекционного медведя стоимостью 189 евро по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:09
2021-09-19T11:09
в мире
сша
кобург
германия
барак обама
ангела меркель
теодор рузвельт
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БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобург создала коллекционного медведя стоимостью 189 евро по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, передает агентство dpa.Фабрика со столетней историей делает плюшевых медведей, посвященных известным личностям. В ее коллекции, в частности, есть мишки экс-президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, а также одного из канцлеров ФРГ Гельмута Шмидта и королевы Великобритании Елизаветы Второй."Всё, что имеет статус и имя в мире, представлено в нашем шоу-руме", - приводит издание слова директора фабрики Мартина Германна.По его словам, производители создают не игрушки для детей, а предметы искусства.Мишка Меркель одет в красный пиджак и черные брюки и, как и свой знаменитый прототип, сложил пальцы ромбом на уровне пояса. Также на нем бусы в цветах флага Германии. Производитель изготовит всего 500 таких игрушек, одного из них подарят лично Меркель. Она получит игрушку под номером 16. Эта цифра символизирует количество лет, проведенное Меркель на посту канцлера.Выборы в бундестаг Германии пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель больше не будет переизбираться на пост федерального канцлера.Выборы в бундестаг состоятся в Германии 26 сентября, по итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель после выборов собирается покинуть политику. Шесть крупнейших партий Германии, которые входят в нынешний парламент, имеют хорошие шансы переизбраться в новый бундестаг – речь идет о блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз 90/Зеленые", Свободной демократической партии и партии "Левые". За кресло канцлера сражаются трое официальных кандидатов - Армин Лашет (ХДС/ХСС), Олаф Шольц (СДПГ) и Анналена Бербок ("Союз 90/Зеленые").
https://ria.ru/20210913/merkel-1749927899.html
https://ria.ru/20191008/1559544692.html
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кобург
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в мире, сша, кобург, германия, барак обама, ангела меркель, теодор рузвельт
11:09 19.09.2021
 
Меркель стала прототипом для плюшевого мишки, сообщили СМИ

Dpa: фабрика плюшевых игрушек в Германии создала медведя, похожего на Ангелу Меркель

© REUTERS / Zorana JevticКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© REUTERS / Zorana Jevtic
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 сен - РИА Новости. Фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобург создала коллекционного медведя стоимостью 189 евро по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, передает агентство dpa.
Фабрика со столетней историей делает плюшевых медведей, посвященных известным личностям. В ее коллекции, в частности, есть мишки экс-президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, а также одного из канцлеров ФРГ Гельмута Шмидта и королевы Великобритании Елизаветы Второй.
"Всё, что имеет статус и имя в мире, представлено в нашем шоу-руме", - приводит издание слова директора фабрики Мартина Германна.
По его словам, производители создают не игрушки для детей, а предметы искусства.
Канцлер Германии Ангела Меркель выступает на пресс-конференции в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября, 22:11
Меркель выступила за расширение Евросоюза
Мишка Меркель одет в красный пиджак и черные брюки и, как и свой знаменитый прототип, сложил пальцы ромбом на уровне пояса. Также на нем бусы в цветах флага Германии. Производитель изготовит всего 500 таких игрушек, одного из них подарят лично Меркель. Она получит игрушку под номером 16. Эта цифра символизирует количество лет, проведенное Меркель на посту канцлера.
Выборы в бундестаг Германии пройдут 26 сентября, по их итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель больше не будет переизбираться на пост федерального канцлера.
Выборы в бундестаг состоятся в Германии 26 сентября, по итогам будет сформировано новое правительство и выдвинут новый канцлер. Меркель после выборов собирается покинуть политику. Шесть крупнейших партий Германии, которые входят в нынешний парламент, имеют хорошие шансы переизбраться в новый бундестаг – речь идет о блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз 90/Зеленые", Свободной демократической партии и партии "Левые". За кресло канцлера сражаются трое официальных кандидатов - Армин Лашет (ХДС/ХСС), Олаф Шольц (СДПГ) и Анналена Бербок ("Союз 90/Зеленые").
Плюшевый медведь - РИА Новости, 1920, 08.10.2019
8 октября 2019, 15:18
Плюшевый медведь спас жизнь смертельно раненому американцу
 
В миреСШАКобургГерманияБарак ОбамаАнгела МеркельТеодор Рузвельт
 
 
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