https://ria.ru/20210919/menyaylo-1750796142.html
Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы региона
Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы региона - РИА Новости, 19.09.2021
Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы региона
Депутаты парламента Северной Осетии избрали Сергея Меняйло на должность главы республики, сообщил председатель заксобрания Алексей Мачнев. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:51
2021-09-19T14:51
2021-09-19T14:59
политика
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727552189_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_82346a0b96928e181012a02ab9bc7acd.jpg
ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Депутаты парламента Северной Осетии избрали Сергея Меняйло на должность главы республики, сообщил председатель заксобрания Алексей Мачнев.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики: Валерия Баликоева - депутата парламента региона, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Сергея Меняйло – временно исполняющего обязанности главы республики, Медею Элдзарову - депутата парламента республики.В тайном голосовании приняли участие 59 депутатов."Баликоев - за 2, против 36, воздержались 3; Меняйло - за 57, против – 0, воздержалось - 0; Элдзарова - за 9, против 30, воздержалось семь", - сказал председатель счетной комиссии парламента Юрий Габараев."Уважаемые депутаты, приглашенные, разрешите от имени всех присутствующих поздравить Сергея Ивановича с избранием", - сказал Мачнев.
https://ria.ru/20210919/temrezov-1750758516.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_047142c3b5eb65d31f5a62ccecc975cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия
14:51 19.09.2021 (обновлено: 14:59 19.09.2021)
Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы региона
Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы республики