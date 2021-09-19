https://ria.ru/20210919/menyaylo-1750796142.html

Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы региона

Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы региона - РИА Новости, 19.09.2021

Парламент Северной Осетии избрал Сергея Меняйло на должность главы региона

Депутаты парламента Северной Осетии избрали Сергея Меняйло на должность главы республики, сообщил председатель заксобрания Алексей Мачнев. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:51

2021-09-19T14:51

2021-09-19T14:59

политика

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

россия

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ПЯТИГОРСК, 19 сен - РИА Новости. Депутаты парламента Северной Осетии избрали Сергея Меняйло на должность главы республики, сообщил председатель заксобрания Алексей Мачнев.Ранее президент РФ Владимир Путин внес в парламент Северной Осетии три кандидатуры для избрания на должность главы республики: Валерия Баликоева - депутата парламента региона, председателя комитета по бюджету, налогам, собственности и кредитным организациям, Сергея Меняйло – временно исполняющего обязанности главы республики, Медею Элдзарову - депутата парламента республики.В тайном голосовании приняли участие 59 депутатов."Баликоев - за 2, против 36, воздержались 3; Меняйло - за 57, против – 0, воздержалось - 0; Элдзарова - за 9, против 30, воздержалось семь", - сказал председатель счетной комиссии парламента Юрий Габараев."Уважаемые депутаты, приглашенные, разрешите от имени всех присутствующих поздравить Сергея Ивановича с избранием", - сказал Мачнев.

https://ria.ru/20210919/temrezov-1750758516.html

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политика, республика северная осетия - алания, сергей меняйло, россия