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"Кто вас лечить-то будет, бессмертные?" Почему медики бегут с Украины
"Кто вас лечить-то будет, бессмертные?" Почему медики бегут с Украины - РИА Новости, 19.09.2021
"Кто вас лечить-то будет, бессмертные?" Почему медики бегут с Украины
Иностранцы и лица без гражданства в скором времени смогут устроиться на работу в медицинские учреждения Украины — законопроект уже зарегистрировали в Верховной... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T08:00
2021-09-19T08:02
в мире
украина
варшава
краков
евросоюз
верховная рада украины
ульяна супрун
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Иностранцы и лица без гражданства в скором времени смогут устроиться на работу в медицинские учреждения Украины — законопроект уже зарегистрировали в Верховной раде. Местные специалисты переезжают в соседние страны — на родине они влачат нищенское существование. Не сумев сохранить своих врачей, власти в Киеве надеются поправить положение за счет приглашенных.Не видят себя в стране Идею предложили депутаты президентской фракции "Слуга народа" во главе со спикером парламента Дмитрием Разумковым. Зарубежным специалистам оформят вид на жительство — по запросу поликлиники или больницы. В пояснительной записке к законопроекту особо отмечается, что это необходимо ради медиков, покинувших Белоруссию.Но ожидать наплыва иностранцев все же не стоит — в отрасли не самые привлекательные зарплаты, сопоставимые разве что с пособием по безработице, как говорила врач-инфекционист, член оперштаба по борьбе с коронавирусом Ольга Голубовская. В декабре 2020-го, когда принимали госбюджет, она призывала парламентариев голосовать против — "медицина опять финансируется по остаточному принципу". Тарифы на услуги не повысили, расходы на интернатуру снизили в два раза. По словам Голубовской, уже сейчас подавляющее большинство выпускников медвузов "себя здесь не видят".Врач с горечью вопрошала депутатов: "Кто вас лечить-то будет, бессмертные вы наши? Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми. Иначе беда".К ней, однако, не прислушались. Хотя и министр здравоохранения Максим Степанов согласился, что средств, заложенных в главном финансовом документе страны, для медицины явно недостаточно. Он тоже предупредил, что без повышения зарплат Украину ждет лишь дальнейший отток профессионалов.За последние несколько лет из страны уехали 50 тысяч врачей. С нескрываемой неприязнью здесь вспоминают реформы, которые провела уроженка США Ульяна Супрун за время управления Минздравом (2016-2019 годы). По сути, она попросту сняла с центральной власти ответственность и большую часть расходов на здравоохранение.Ушли на запад По самым скромным оценкам, стране не хватает порядка 25 тысяч медиков. Как пишет польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на агентства по трудоустройству, в эту республику перебрались две тысячи украинских врачей, три тысячи медсестер и санитаров. Недавно парламент Польши значительно упростил процедуру трудоустройства специалистов, получивших образование и квалификацию за пределами Евросоюза. "Мы подготовили постановление, которое поможет привлечь людей из Белоруссии и Украины", — пояснил министр здравоохранения Адам Недельский.Дело в том, что в самой Польше схожие с Украиной процессы: специалисты массово уезжают в США и Западную Европу — зарплаты там значительно выше. Если в среднем по Евросоюзу на тысячу человек приходится четыре врача, то в Польше — лишь 2,3. Чтобы довести показатель до европейского, Польше нужно пригласить 64 тысячи медиков. Неудивительно, что в Варшаве решили использовать Украину в качестве донора.Вот типичная "история успеха", связанная с переездом. "Еще до окончания учебы я понимал, что переберусь в Польшу. На Украине и зарплаты низкие, и условия работы плохие. А мне хотелось получать за свой труд достойные деньги. Понимаете, я хочу без страха думать о завтрашнем дне", — рассказывает РИА Новости выпускник Харьковского медицинского университета Роман.Он сравнивал условия в европейских странах. "Но Польша — наиболее реальный вариант. В Чехии, Австрии и Германии хуже. Я, разумеется, приложил все усилия, чтобы закрепиться в новой стране. Усердно учил польский и успешно прошел процедуру нострификации", — продолжает собеседник.Нострификация — это признание зарубежного диплома об образовании. Роман объясняет: "Соответствующий экзамен, а это сто пятьдесят тестов, я сдавал в Университете Белостока. Плюс проверка на знание языка. Потом устроился в одну из больниц Кракова. Начал с отделения общей хирургии — и уже с первого дня ассистировал на небольших операциях. Хирургов в Польше не хватает, так что работы оказалось более чем достаточно".На переезд ушло полтора года — могло бы получиться и быстрее, если бы не пандемия и карантин. Роман рассчитывает, что, получив специализацию и стаж в Польше, сможет найти работу и в любой другой стране Евросоюза.А на Украине молодые врачи оказываются перед выбором: либо выживать на шесть-семь тысяч гривен (16-19 тысяч рублей) в месяц, либо бросать профессию, либо искать работу по специальности за границей. Средняя зарплата в здравоохранении Украины, по данным Госстата, — 10,7 тысячи гривен (менее 30 тысяч рублей). Но и этот не слишком впечатляющий показатель удалось "надуть" благодаря высоким ставкам в частных клиниках (куда устроиться не так-то легко).Государство само выдавливает Государство последовательно оптимизировало отрасль, сокращая "нерентабельные" диспансеры и "избыточные" ставки. Увольнения продолжились даже в период пандемии. По информации Государственного центра занятости, лишь в прошлом году работы лишились 73 тысячи медиков.Врач из Одессы Алексей Летов в разговоре с РИА Новости не скрывал, что недоволен тем, как государство относится к людям его профессии. "После сорока лет стажа не надеюсь уже ни на что. Наша пенсия не позволяет жить, только существовать. Вот и пашем до гробовой доски. Перегрузки, эмоциональное выгорание — кому это интересно. Работаешь, ну и работай, пока не дадут пинка под зад — как многим, достигшим преклонного возраста".Поэтому молодых коллег, уезжающих из страны, Летов прекрасно понимает. "На Украине для людей нашей сферы перспектив нет, разве что в частной семейной медицине. Особенно трудно в малых населенных пунктах. У Булгакова есть повесть "Морфий". Вот там в деталях описано будущее нашей сельской медицины: земский врач в лучшем случае, в худшем — фельдшеры. Мы сами позволяем себя унижать — своим молчанием и безропотной работой".Врач должен думать о здоровье пациента, а не о деньгах, с горечью добавляет Летов: "Я много оперирую и выживаю только при помощи благодарности пациентов… Подчеркиваю, благодарности, а не вымогательств".У пациентов — своя правда. "Им платят за пролеченный случай, и неважно, чем все завершилось. Чем больше обращений, тем больше зарплата. Получается, врачу выгодно, чтобы люди болели. Пребывание в стационаре менее суток считается амбулаторной помощью", — отмечает киевлянин Вадим. Однако это не медики придумали, и часто их интересы расходятся с нуждами больных.Пятнадцатого сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко написал в Facebook, что проект госбюджета страны на 2022-й предусматривает повышение зарплат в медицине. Планируется, что минимальный доход врача составит 20 тысяч гривен (примерно 55 тысяч рублей), а среднего медицинского работника, например медсестры или фельдшера, — 13,5 тысячи гривен (чуть больше 36 тысяч рублей). Средства на это выделят по программе медицинских гарантий. Но пока власти лишь сулят улучшение, а поток специалистов по-прежнему утекает на запад и восток.
https://ria.ru/20210812/lvov-1745549660.html
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в мире, украина, варшава, краков, евросоюз, верховная рада украины, ульяна супрун
08:00 19.09.2021 (обновлено: 08:02 19.09.2021)
 

"Кто вас лечить-то будет, бессмертные?" Почему медики бегут с Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВрач-патологоанатом во Львове
Врач-патологоанатом во Львове - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Иностранцы и лица без гражданства в скором времени смогут устроиться на работу в медицинские учреждения Украины — законопроект уже зарегистрировали в Верховной раде. Местные специалисты переезжают в соседние страны — на родине они влачат нищенское существование. Не сумев сохранить своих врачей, власти в Киеве надеются поправить положение за счет приглашенных.

Не видят себя в стране

Идею предложили депутаты президентской фракции "Слуга народа" во главе со спикером парламента Дмитрием Разумковым. Зарубежным специалистам оформят вид на жительство — по запросу поликлиники или больницы.
В пояснительной записке к законопроекту особо отмечается, что это необходимо ради медиков, покинувших Белоруссию.
Но ожидать наплыва иностранцев все же не стоит — в отрасли не самые привлекательные зарплаты, сопоставимые разве что с пособием по безработице, как говорила врач-инфекционист, член оперштаба по борьбе с коронавирусом Ольга Голубовская. В декабре 2020-го, когда принимали госбюджет, она призывала парламентариев голосовать против — "медицина опять финансируется по остаточному принципу". Тарифы на услуги не повысили, расходы на интернатуру снизили в два раза. По словам Голубовской, уже сейчас подавляющее большинство выпускников медвузов "себя здесь не видят".
Врач с горечью вопрошала депутатов: "Кто вас лечить-то будет, бессмертные вы наши? Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми. Иначе беда".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобили скорой помощи у здания Киевской городской больницы скорой медицинской помощи
К ней, однако, не прислушались. Хотя и министр здравоохранения Максим Степанов согласился, что средств, заложенных в главном финансовом документе страны, для медицины явно недостаточно. Он тоже предупредил, что без повышения зарплат Украину ждет лишь дальнейший отток профессионалов.
За последние несколько лет из страны уехали 50 тысяч врачей. С нескрываемой неприязнью здесь вспоминают реформы, которые провела уроженка США Ульяна Супрун за время управления Минздравом (2016-2019 годы). По сути, она попросту сняла с центральной власти ответственность и большую часть расходов на здравоохранение.

Ушли на запад

По самым скромным оценкам, стране не хватает порядка 25 тысяч медиков. Как пишет польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на агентства по трудоустройству, в эту республику перебрались две тысячи украинских врачей, три тысячи медсестер и санитаров. Недавно парламент Польши значительно упростил процедуру трудоустройства специалистов, получивших образование и квалификацию за пределами Евросоюза. "Мы подготовили постановление, которое поможет привлечь людей из Белоруссии и Украины", — пояснил министр здравоохранения Адам Недельский.
Дело в том, что в самой Польше схожие с Украиной процессы: специалисты массово уезжают в США и Западную Европу — зарплаты там значительно выше. Если в среднем по Евросоюзу на тысячу человек приходится четыре врача, то в Польше — лишь 2,3. Чтобы довести показатель до европейского, Польше нужно пригласить 64 тысячи медиков. Неудивительно, что в Варшаве решили использовать Украину в качестве донора.
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМедик в госпитале в Ивано-Франковске
Медик в госпитале в Ивано-Франковске - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медик в госпитале в Ивано-Франковске
Вот типичная "история успеха", связанная с переездом. "Еще до окончания учебы я понимал, что переберусь в Польшу. На Украине и зарплаты низкие, и условия работы плохие. А мне хотелось получать за свой труд достойные деньги. Понимаете, я хочу без страха думать о завтрашнем дне", — рассказывает РИА Новости выпускник Харьковского медицинского университета Роман.
Он сравнивал условия в европейских странах. "Но Польша — наиболее реальный вариант. В Чехии, Австрии и Германии хуже. Я, разумеется, приложил все усилия, чтобы закрепиться в новой стране. Усердно учил польский и успешно прошел процедуру нострификации", — продолжает собеседник.
Нострификация — это признание зарубежного диплома об образовании. Роман объясняет: "Соответствующий экзамен, а это сто пятьдесят тестов, я сдавал в Университете Белостока. Плюс проверка на знание языка. Потом устроился в одну из больниц Кракова. Начал с отделения общей хирургии — и уже с первого дня ассистировал на небольших операциях. Хирургов в Польше не хватает, так что работы оказалось более чем достаточно".
На переезд ушло полтора года — могло бы получиться и быстрее, если бы не пандемия и карантин. Роман рассчитывает, что, получив специализацию и стаж в Польше, сможет найти работу и в любой другой стране Евросоюза.
А на Украине молодые врачи оказываются перед выбором: либо выживать на шесть-семь тысяч гривен (16-19 тысяч рублей) в месяц, либо бросать профессию, либо искать работу по специальности за границей. Средняя зарплата в здравоохранении Украины, по данным Госстата, — 10,7 тысячи гривен (менее 30 тысяч рублей). Но и этот не слишком впечатляющий показатель удалось "надуть" благодаря высоким ставкам в частных клиниках (куда устроиться не так-то легко).
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкМедицинский работник Богородчанской центральной районной больницы
Медицинский работник в мобильном госпитале на территории Богородчанской центральной районной больницы - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медицинский работник Богородчанской центральной районной больницы

Государство само выдавливает

Государство последовательно оптимизировало отрасль, сокращая "нерентабельные" диспансеры и "избыточные" ставки. Увольнения продолжились даже в период пандемии. По информации Государственного центра занятости, лишь в прошлом году работы лишились 73 тысячи медиков.
Врач из Одессы Алексей Летов в разговоре с РИА Новости не скрывал, что недоволен тем, как государство относится к людям его профессии. "После сорока лет стажа не надеюсь уже ни на что. Наша пенсия не позволяет жить, только существовать. Вот и пашем до гробовой доски. Перегрузки, эмоциональное выгорание — кому это интересно. Работаешь, ну и работай, пока не дадут пинка под зад — как многим, достигшим преклонного возраста".
Поэтому молодых коллег, уезжающих из страны, Летов прекрасно понимает. "На Украине для людей нашей сферы перспектив нет, разве что в частной семейной медицине. Особенно трудно в малых населенных пунктах. У Булгакова есть повесть "Морфий". Вот там в деталях описано будущее нашей сельской медицины: земский врач в лучшем случае, в худшем — фельдшеры. Мы сами позволяем себя унижать — своим молчанием и безропотной работой".
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Врач должен думать о здоровье пациента, а не о деньгах, с горечью добавляет Летов: "Я много оперирую и выживаю только при помощи благодарности пациентов… Подчеркиваю, благодарности, а не вымогательств".
У пациентов — своя правда. "Им платят за пролеченный случай, и неважно, чем все завершилось. Чем больше обращений, тем больше зарплата. Получается, врачу выгодно, чтобы люди болели. Пребывание в стационаре менее суток считается амбулаторной помощью", — отмечает киевлянин Вадим. Однако это не медики придумали, и часто их интересы расходятся с нуждами больных.
Пятнадцатого сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко написал в Facebook, что проект госбюджета страны на 2022-й предусматривает повышение зарплат в медицине. Планируется, что минимальный доход врача составит 20 тысяч гривен (примерно 55 тысяч рублей), а среднего медицинского работника, например медсестры или фельдшера, — 13,5 тысячи гривен (чуть больше 36 тысяч рублей). Средства на это выделят по программе медицинских гарантий. Но пока власти лишь сулят улучшение, а поток специалистов по-прежнему утекает на запад и восток.
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