https://ria.ru/20210919/medicine-1750478969.html

"Кто вас лечить-то будет, бессмертные?" Почему медики бегут с Украины

"Кто вас лечить-то будет, бессмертные?" Почему медики бегут с Украины - РИА Новости, 19.09.2021

"Кто вас лечить-то будет, бессмертные?" Почему медики бегут с Украины

Иностранцы и лица без гражданства в скором времени смогут устроиться на работу в медицинские учреждения Украины — законопроект уже зарегистрировали в Верховной... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T08:00

2021-09-19T08:00

2021-09-19T08:02

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верховная рада украины

ульяна супрун

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Дмитрий Романенко. Иностранцы и лица без гражданства в скором времени смогут устроиться на работу в медицинские учреждения Украины — законопроект уже зарегистрировали в Верховной раде. Местные специалисты переезжают в соседние страны — на родине они влачат нищенское существование. Не сумев сохранить своих врачей, власти в Киеве надеются поправить положение за счет приглашенных.Не видят себя в стране Идею предложили депутаты президентской фракции "Слуга народа" во главе со спикером парламента Дмитрием Разумковым. Зарубежным специалистам оформят вид на жительство — по запросу поликлиники или больницы. В пояснительной записке к законопроекту особо отмечается, что это необходимо ради медиков, покинувших Белоруссию.Но ожидать наплыва иностранцев все же не стоит — в отрасли не самые привлекательные зарплаты, сопоставимые разве что с пособием по безработице, как говорила врач-инфекционист, член оперштаба по борьбе с коронавирусом Ольга Голубовская. В декабре 2020-го, когда принимали госбюджет, она призывала парламентариев голосовать против — "медицина опять финансируется по остаточному принципу". Тарифы на услуги не повысили, расходы на интернатуру снизили в два раза. По словам Голубовской, уже сейчас подавляющее большинство выпускников медвузов "себя здесь не видят".Врач с горечью вопрошала депутатов: "Кто вас лечить-то будет, бессмертные вы наши? Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми. Иначе беда".К ней, однако, не прислушались. Хотя и министр здравоохранения Максим Степанов согласился, что средств, заложенных в главном финансовом документе страны, для медицины явно недостаточно. Он тоже предупредил, что без повышения зарплат Украину ждет лишь дальнейший отток профессионалов.За последние несколько лет из страны уехали 50 тысяч врачей. С нескрываемой неприязнью здесь вспоминают реформы, которые провела уроженка США Ульяна Супрун за время управления Минздравом (2016-2019 годы). По сути, она попросту сняла с центральной власти ответственность и большую часть расходов на здравоохранение.Ушли на запад По самым скромным оценкам, стране не хватает порядка 25 тысяч медиков. Как пишет польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на агентства по трудоустройству, в эту республику перебрались две тысячи украинских врачей, три тысячи медсестер и санитаров. Недавно парламент Польши значительно упростил процедуру трудоустройства специалистов, получивших образование и квалификацию за пределами Евросоюза. "Мы подготовили постановление, которое поможет привлечь людей из Белоруссии и Украины", — пояснил министр здравоохранения Адам Недельский.Дело в том, что в самой Польше схожие с Украиной процессы: специалисты массово уезжают в США и Западную Европу — зарплаты там значительно выше. Если в среднем по Евросоюзу на тысячу человек приходится четыре врача, то в Польше — лишь 2,3. Чтобы довести показатель до европейского, Польше нужно пригласить 64 тысячи медиков. Неудивительно, что в Варшаве решили использовать Украину в качестве донора.Вот типичная "история успеха", связанная с переездом. "Еще до окончания учебы я понимал, что переберусь в Польшу. На Украине и зарплаты низкие, и условия работы плохие. А мне хотелось получать за свой труд достойные деньги. Понимаете, я хочу без страха думать о завтрашнем дне", — рассказывает РИА Новости выпускник Харьковского медицинского университета Роман.Он сравнивал условия в европейских странах. "Но Польша — наиболее реальный вариант. В Чехии, Австрии и Германии хуже. Я, разумеется, приложил все усилия, чтобы закрепиться в новой стране. Усердно учил польский и успешно прошел процедуру нострификации", — продолжает собеседник.Нострификация — это признание зарубежного диплома об образовании. Роман объясняет: "Соответствующий экзамен, а это сто пятьдесят тестов, я сдавал в Университете Белостока. Плюс проверка на знание языка. Потом устроился в одну из больниц Кракова. Начал с отделения общей хирургии — и уже с первого дня ассистировал на небольших операциях. Хирургов в Польше не хватает, так что работы оказалось более чем достаточно".На переезд ушло полтора года — могло бы получиться и быстрее, если бы не пандемия и карантин. Роман рассчитывает, что, получив специализацию и стаж в Польше, сможет найти работу и в любой другой стране Евросоюза.А на Украине молодые врачи оказываются перед выбором: либо выживать на шесть-семь тысяч гривен (16-19 тысяч рублей) в месяц, либо бросать профессию, либо искать работу по специальности за границей. Средняя зарплата в здравоохранении Украины, по данным Госстата, — 10,7 тысячи гривен (менее 30 тысяч рублей). Но и этот не слишком впечатляющий показатель удалось "надуть" благодаря высоким ставкам в частных клиниках (куда устроиться не так-то легко).Государство само выдавливает Государство последовательно оптимизировало отрасль, сокращая "нерентабельные" диспансеры и "избыточные" ставки. Увольнения продолжились даже в период пандемии. По информации Государственного центра занятости, лишь в прошлом году работы лишились 73 тысячи медиков.Врач из Одессы Алексей Летов в разговоре с РИА Новости не скрывал, что недоволен тем, как государство относится к людям его профессии. "После сорока лет стажа не надеюсь уже ни на что. Наша пенсия не позволяет жить, только существовать. Вот и пашем до гробовой доски. Перегрузки, эмоциональное выгорание — кому это интересно. Работаешь, ну и работай, пока не дадут пинка под зад — как многим, достигшим преклонного возраста".Поэтому молодых коллег, уезжающих из страны, Летов прекрасно понимает. "На Украине для людей нашей сферы перспектив нет, разве что в частной семейной медицине. Особенно трудно в малых населенных пунктах. У Булгакова есть повесть "Морфий". Вот там в деталях описано будущее нашей сельской медицины: земский врач в лучшем случае, в худшем — фельдшеры. Мы сами позволяем себя унижать — своим молчанием и безропотной работой".Врач должен думать о здоровье пациента, а не о деньгах, с горечью добавляет Летов: "Я много оперирую и выживаю только при помощи благодарности пациентов… Подчеркиваю, благодарности, а не вымогательств".У пациентов — своя правда. "Им платят за пролеченный случай, и неважно, чем все завершилось. Чем больше обращений, тем больше зарплата. Получается, врачу выгодно, чтобы люди болели. Пребывание в стационаре менее суток считается амбулаторной помощью", — отмечает киевлянин Вадим. Однако это не медики придумали, и часто их интересы расходятся с нуждами больных.Пятнадцатого сентября министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко написал в Facebook, что проект госбюджета страны на 2022-й предусматривает повышение зарплат в медицине. Планируется, что минимальный доход врача составит 20 тысяч гривен (примерно 55 тысяч рублей), а среднего медицинского работника, например медсестры или фельдшера, — 13,5 тысячи гривен (чуть больше 36 тысяч рублей). Средства на это выделят по программе медицинских гарантий. Но пока власти лишь сулят улучшение, а поток специалистов по-прежнему утекает на запад и восток.

https://ria.ru/20210812/lvov-1745549660.html

https://ria.ru/20180228/1515368478.html

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варшава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, варшава, краков, евросоюз, верховная рада украины, ульяна супрун