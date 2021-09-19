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Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму

Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Глава правительства Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму

Председатель правительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Мартынов, обладающий российским гражданством, проголосовал на выборах в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:18

2021-09-19T13:18

2021-09-19T13:18

выборы в государственную думу

тирасполь

приднестровская молдавская республика

госдума рф

бендеры

александр мартынов

россия

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ТИРАСПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Председатель правительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Мартынов, обладающий российским гражданством, проголосовал на выборах в Госдуму РФ на избирательном участке в Тирасполе, сообщила пресс-служба кабмина ПМР."Я голосовал за укрепление российской государственности, за продолжение миротворческой операции на берегах Днестра, за продолжение тех гуманитарных проектов, которые Россия сегодня реализует на территории Приднестровья. За помощь пенсионерам, которые проживают в Приднестровье, за то, чтобы наши связи с Россией укреплялись и дальше", - сказал Мартынов в воскресенье.В Приднестровье открылись 27 избирательных участков на выборах депутатов российской Госдумы восьмого созыва. Двенадцать участков открыты в Тирасполе, шесть – в городе Бендеры, по два - в Слободзейском, Дубоссарском и Рыбницком районах, по одному - в Григориопольском и Каменском районах, а также в Днестровске.Голосование на думских и иных выборах проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

тирасполь

приднестровская молдавская республика

бендеры

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тирасполь, приднестровская молдавская республика, госдума рф, бендеры, александр мартынов, россия