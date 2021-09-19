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У "Новых людей" есть реальные шансы пройти в Госдуму, заявил эксперт

У "Новых людей" есть реальные шансы пройти в Госдуму, заявил эксперт - РИА Новости, 19.09.2021

У "Новых людей" есть реальные шансы пройти в Госдуму, заявил эксперт

Партия "Новые люди" имеет реальные шансы попасть в Госдуму, считает политолог Александр Коньков. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:36

2021-09-19T21:36

2021-09-19T21:46

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

александр коньков

лдпр

евгений минченко

дальний восток

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Новые люди" имеет реальные шансы попасть в Госдуму, считает политолог Александр Коньков.Согласно данным exit poll компании ИНСОМАР, "Новые люди" набирают на выборах в Госдуму 4,7%, данные ЦИК после обработки 9,08% протоколов показали, что у партии 7,88%."Сейчас они пока чуть-чуть не добирают, но у них есть реальные шансы оказаться в Госдуме. "Новые люди" - одна из главных интриг этих выборов", - заявил Коньков.Что касается остальных результатов, то, подчеркнул Коньков, они были вполне ожидаемы. По его словам, ЕР показала достаточно высокий результат, и, с учётом благоприятного прогноза по одномандатным округам, единороссам удастся, скорее всего, сохранить конституционное большинство в Госдуме."Небольшая интрига связана с тем, кто окажется на третьем месте - ЛДПР или "Справедливая Россия". Но в целом, все четыре парламентские партии могут быть довольны своими результатами", - сказал он.Политолог Евгений Минченко отметил, что ЕР показала даже лучший результат, чем планировала сама партия. "И думаю, даже если бы они получили 40-45% голосов, они сохранили бы свое конституционное большинство в Госдуме", - подчеркнул эксперт.Одной из неожиданностей первых результатов выборов можно считать, полагает Минченко, хорошие результаты КПРФ на Дальнем Востоке, где коммунисты набирают голосов больше, чем ожидалось.

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, александр коньков, лдпр, евгений минченко, дальний восток