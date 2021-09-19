21:36 19.09.2021 (обновлено: 21:46 19.09.2021)
У "Новых людей" есть реальные шансы пройти в Госдуму, заявил эксперт
Политолог Коньков: у партии "Новые люди" есть реальные шансы пройти в Госдуму
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Партия "Новые люди" имеет реальные шансы попасть в Госдуму, считает политолог Александр Коньков.
Согласно данным exit poll компании ИНСОМАР, "Новые люди" набирают на выборах в Госдуму 4,7%, данные ЦИК после обработки 9,08% протоколов показали, что у партии 7,88%.
"Сейчас они пока чуть-чуть не добирают, но у них есть реальные шансы оказаться в Госдуме. "Новые люди" - одна из главных интриг этих выборов", - заявил Коньков.
Что касается остальных результатов, то, подчеркнул Коньков, они были вполне ожидаемы. По его словам, ЕР показала достаточно высокий результат, и, с учётом благоприятного прогноза по одномандатным округам, единороссам удастся, скорее всего, сохранить конституционное большинство в Госдуме.
"Небольшая интрига связана с тем, кто окажется на третьем месте - ЛДПР или "Справедливая Россия". Но в целом, все четыре парламентские партии могут быть довольны своими результатами", - сказал он.
Политолог Евгений Минченко отметил, что ЕР показала даже лучший результат, чем планировала сама партия. "И думаю, даже если бы они получили 40-45% голосов, они сохранили бы свое конституционное большинство в Госдуме", - подчеркнул эксперт.
Одной из неожиданностей первых результатов выборов можно считать, полагает Минченко, хорошие результаты КПРФ на Дальнем Востоке, где коммунисты набирают голосов больше, чем ожидалось.