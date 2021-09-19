https://ria.ru/20210919/liven-1750775385.html

Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне

Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне - РИА Новости, 19.09.2021

Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, такого дождя в столице не фиксировалось более 73 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T12:46

2021-09-19T12:46

2021-09-19T13:43

москва

погода

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, такого дождя в столице не фиксировалось более 73 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он рассказал, что сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах.В Подмосковье больше всего дождей прогнозируется в западных, юго-западных и южных районах (Можайск - 21 мм, Серпухов - 20 мм, Наро-Фоминск и Ступино - 18 мм).Кроме того, в понедельник будет задувать промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в столице ночью составит всего плюс 3-5, а в дневные часы не превысит плюс 5-7."То есть, среднесуточная температура воздуха составит около плюс 5, что соответствует климату 16-го октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед", - добавил синоптик.Тишковец рассказал, что в таких неблагоприятных условиях сильного ветра и дождя также сработает "балтийский" синдром, когда москвичам по ощущениями будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле."Как будто воздух остывает до минус 2 в темное время суток и до плюс 3 - в дневные часы", - пояснил он.

https://ria.ru/20210909/pogoda-1749419744.html

https://ria.ru/20210918/pogoda-1750634751.html

москва

московская область (подмосковье)

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москва, погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец