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Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне
Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне - РИА Новости, 19.09.2021
Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне
Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, такого дождя в столице не фиксировалось более 73 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T12:46
2021-09-19T12:46
2021-09-19T13:43
москва
погода
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве в понедельник, такого дождя в столице не фиксировалось более 73 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Он рассказал, что сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах.В Подмосковье больше всего дождей прогнозируется в западных, юго-западных и южных районах (Можайск - 21 мм, Серпухов - 20 мм, Наро-Фоминск и Ступино - 18 мм).Кроме того, в понедельник будет задувать промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в столице ночью составит всего плюс 3-5, а в дневные часы не превысит плюс 5-7."То есть, среднесуточная температура воздуха составит около плюс 5, что соответствует климату 16-го октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед", - добавил синоптик.Тишковец рассказал, что в таких неблагоприятных условиях сильного ветра и дождя также сработает "балтийский" синдром, когда москвичам по ощущениями будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле."Как будто воздух остывает до минус 2 в темное время суток и до плюс 3 - в дневные часы", - пояснил он.
https://ria.ru/20210909/pogoda-1749419744.html
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москва, погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец
12:46 19.09.2021 (обновлено: 13:43 19.09.2021)
Москвичей предупредили о сильнейшем за 73 года ливне
Синоптик Тишковец: в понедельник в Москве ожидается сильнейший за 73 года ливень
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве
в понедельник, такого дождя в столице не фиксировалось более 73 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
"В Москве в осадкомеры может попасть до 16-21 миллиметра дождя, что составляет до 1/3 месячной нормы. Мало того, такого сильного дождя в этот день (20 сентября) не было как минимум 73 года, а то и более", - сообщил Тишковец.
Он рассказал, что сопоставимые ливни, но меньшей интенсивности (13 миллиметров) фиксировались после 1948 года только в 1952 и 1959 годах.
В Подмосковье
больше всего дождей прогнозируется в западных, юго-западных и южных районах (Можайск
- 21 мм, Серпухов
- 20 мм, Наро-Фоминск
и Ступино
- 18 мм).
Кроме того, в понедельник будет задувать промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха в столице ночью составит всего плюс 3-5, а в дневные часы не превысит плюс 5-7.
"То есть, среднесуточная температура воздуха составит около плюс 5, что соответствует климату 16-го октября. Природа перебросит нас в климатическое будущее на месяц вперед", - добавил синоптик.
Тишковец рассказал, что в таких неблагоприятных условиях сильного ветра и дождя также сработает "балтийский" синдром, когда москвичам по ощущениями будет казаться, что на улице холоднее, чем на самом деле.
"Как будто воздух остывает до минус 2 в темное время суток и до плюс 3 - в дневные часы", - пояснил он.