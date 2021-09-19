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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/kuznetsova-1750796842.html
Кузнецова проголосовала на выборах в Госдуму
Кузнецова проголосовала на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Кузнецова проголосовала на выборах в Госдуму
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка и член федеральной пятерки "Единой России" на выборах в Госдуму Анна Кузнецова проголосовала в Москве. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:53
2021-09-19T15:40
выборы в государственную думу
политика
москва
единая россия
госдума рф
яблоко
выборы в государственную думу
коммунисты россии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка и член федеральной пятерки "Единой России" на выборах в Госдуму Анна Кузнецова проголосовала в Москве.Кузнецова отдала свой голос на избирательном участке №2704, находящемся на Нежинской улице.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров. -0-
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политика, москва, единая россия, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии, анна кузнецова, россия
14:53 19.09.2021 (обновлено: 15:40 19.09.2021)
 
Кузнецова проголосовала на выборах в Госдуму

Детский омбудсмен Кузнецова приняла участие в голосовании на выборах в Госдуму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москве
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка и член федеральной пятерки "Единой России" на выборах в Госдуму Анна Кузнецова проголосовала в Москве.
Кузнецова отдала свой голос на избирательном участке №2704, находящемся на Нежинской улице.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров. -0-
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 14:45Выборы в Государственную думу
Памфилова заявила о "пятой колонне" в петербургском избиркоме
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваЕдиная РоссияГосдума РФЯблокоВыборы в Государственную думуКоммунисты РоссииАнна КузнецоваРоссия
 
 
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