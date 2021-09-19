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Кузнецова проголосовала на выборах в Госдуму
Кузнецова проголосовала на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Кузнецова проголосовала на выборах в Госдуму
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка и член федеральной пятерки "Единой России" на выборах в Госдуму Анна Кузнецова проголосовала в Москве. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T14:53
2021-09-19T14:53
2021-09-19T15:40
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка и член федеральной пятерки "Единой России" на выборах в Госдуму Анна Кузнецова проголосовала в Москве.Кузнецова отдала свой голос на избирательном участке №2704, находящемся на Нежинской улице.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров. -0-
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политика, москва, единая россия, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии, анна кузнецова, россия
14:53 19.09.2021 (обновлено: 15:40 19.09.2021)
Кузнецова проголосовала на выборах в Госдуму
Детский омбудсмен Кузнецова приняла участие в голосовании на выборах в Госдуму