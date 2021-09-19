https://ria.ru/20210919/kupol-1750814965.html

Арестович рассказал о планах размещения "Железного купола" в Донбассе

Арестович рассказал о планах размещения "Железного купола" в Донбассе - РИА Новости, 19.09.2021

Арестович рассказал о планах размещения "Железного купола" в Донбассе

Одну из систем "Железный купол" можно задействовать для защиты подконтрольного Киеву Мариуполя в Донбассе, если США предоставят Украине две такие установки,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:54

2021-09-19T16:54

2021-09-19T16:58

в мире

киев

сша

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министерство обороны сша

алексей арестович

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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Одну из систем "Железный купол" можно задействовать для защиты подконтрольного Киеву Мариуполя в Донбассе, если США предоставят Украине две такие установки, считает советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Газета Politico утверждает, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой сейчас пользуется американская армия. В Белом доме эту информацию не подтвердили. В Киеве заявили, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии."Какое решение будет принято, будет видно по результатам доклада министерства обороны США, потом резолюция Конгресса и потом решение исполнительной власти, в частности президента (Джо) Байдена. Это не быстро, занимает определенное время и это американский политический процесс", — сказал Арестович в эфире телеканала "Дом".Он напомнил, что одна установка "Железного купола" может защитить местность площадью примерно 150 квадратных километров. В основном она используется для уничтожения неуправляемых ракет дальностью до 70 километров — как у систем "Град", "Смерч", "Ураган". "Одна батарея "Железного купола" может прикрыть, например, такой город как Мариуполь с высокой надежностью и перехватом 90% ракет противника. Это по результатам применения израильтянами против палестинских ракет. И может прикрыть район, где находятся войска, объекты критической инфраструктуры, например, склады или атомную станцию, или гидроэлектростанцию", — сказал он.Арестович добавил, что решение о размещении батарей "Железного купола" будет принимать командование минобороны и вооруженных сил Украины. "Но я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого города, как Мариуполь, например", — резюмировал Арестович.По информации Politico, у США не так много батарей противовоздушной и противоракетной обороны, которые можно было бы отправить другим странам, однако ВС страны пытаются разобраться, как эксплуатировать две системы "Железный купол", купленные по поручению конгресса в 2019 году. Сотрудник конгресса отметил, что именно две батареи "Железного купола" - главные кандидаты на то, чтобы быть переданными Украине, пишет издание.Система ПРО "Железный купол" создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.

https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750515476.html

https://ria.ru/20210918/ucheniya-1750689215.html

https://ria.ru/20210917/zelenskiy-1750524792.html

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в мире, киев, сша, мариуполь, министерство обороны сша, алексей арестович