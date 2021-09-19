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Арестович рассказал о планах размещения "Железного купола" в Донбассе
Арестович рассказал о планах размещения "Железного купола" в Донбассе - РИА Новости, 19.09.2021
Арестович рассказал о планах размещения "Железного купола" в Донбассе
Одну из систем "Железный купол" можно задействовать для защиты подконтрольного Киеву Мариуполя в Донбассе, если США предоставят Украине две такие установки,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:54
2021-09-19T16:58
в мире
киев
сша
мариуполь
министерство обороны сша
алексей арестович
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Одну из систем "Железный купол" можно задействовать для защиты подконтрольного Киеву Мариуполя в Донбассе, если США предоставят Украине две такие установки, считает советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.Газета Politico утверждает, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой сейчас пользуется американская армия. В Белом доме эту информацию не подтвердили. В Киеве заявили, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии."Какое решение будет принято, будет видно по результатам доклада министерства обороны США, потом резолюция Конгресса и потом решение исполнительной власти, в частности президента (Джо) Байдена. Это не быстро, занимает определенное время и это американский политический процесс", — сказал Арестович в эфире телеканала "Дом".Он напомнил, что одна установка "Железного купола" может защитить местность площадью примерно 150 квадратных километров. В основном она используется для уничтожения неуправляемых ракет дальностью до 70 километров — как у систем "Град", "Смерч", "Ураган". "Одна батарея "Железного купола" может прикрыть, например, такой город как Мариуполь с высокой надежностью и перехватом 90% ракет противника. Это по результатам применения израильтянами против палестинских ракет. И может прикрыть район, где находятся войска, объекты критической инфраструктуры, например, склады или атомную станцию, или гидроэлектростанцию", — сказал он.Арестович добавил, что решение о размещении батарей "Железного купола" будет принимать командование минобороны и вооруженных сил Украины. "Но я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого города, как Мариуполь, например", — резюмировал Арестович.По информации Politico, у США не так много батарей противовоздушной и противоракетной обороны, которые можно было бы отправить другим странам, однако ВС страны пытаются разобраться, как эксплуатировать две системы "Железный купол", купленные по поручению конгресса в 2019 году. Сотрудник конгресса отметил, что именно две батареи "Железного купола" - главные кандидаты на то, чтобы быть переданными Украине, пишет издание.Система ПРО "Железный купол" создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.
https://ria.ru/20210917/sanktsii-1750515476.html
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в мире, киев, сша, мариуполь, министерство обороны сша, алексей арестович
16:54 19.09.2021 (обновлено: 16:58 19.09.2021)
 
Арестович рассказал о планах размещения "Железного купола" в Донбассе

Арестович рассказал о планах размещения батареи "Железный купол" под Мариуполем

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Одну из систем "Железный купол" можно задействовать для защиты подконтрольного Киеву Мариуполя в Донбассе, если США предоставят Украине две такие установки, считает советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.
Газета Politico утверждает, что ряд членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, которая предусматривает продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею "Железный купол", которой сейчас пользуется американская армия. В Белом доме эту информацию не подтвердили. В Киеве заявили, что "Железный купол" поможет защитить объекты критической инфраструктуры и повысить боеспособность украинской армии.
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"Какое решение будет принято, будет видно по результатам доклада министерства обороны США, потом резолюция Конгресса и потом решение исполнительной власти, в частности президента (Джо) Байдена. Это не быстро, занимает определенное время и это американский политический процесс", — сказал Арестович в эфире телеканала "Дом".
Он напомнил, что одна установка "Железного купола" может защитить местность площадью примерно 150 квадратных километров. В основном она используется для уничтожения неуправляемых ракет дальностью до 70 километров — как у систем "Град", "Смерч", "Ураган". "Одна батарея "Железного купола" может прикрыть, например, такой город как Мариуполь с высокой надежностью и перехватом 90% ракет противника. Это по результатам применения израильтянами против палестинских ракет. И может прикрыть район, где находятся войска, объекты критической инфраструктуры, например, склады или атомную станцию, или гидроэлектростанцию", — сказал он.
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Арестович добавил, что решение о размещении батарей "Железного купола" будет принимать командование минобороны и вооруженных сил Украины. "Но я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого города, как Мариуполь, например", — резюмировал Арестович.
По информации Politico, у США не так много батарей противовоздушной и противоракетной обороны, которые можно было бы отправить другим странам, однако ВС страны пытаются разобраться, как эксплуатировать две системы "Железный купол", купленные по поручению конгресса в 2019 году. Сотрудник конгресса отметил, что именно две батареи "Железного купола" - главные кандидаты на то, чтобы быть переданными Украине, пишет издание.
Система ПРО "Железный купол" создана израильской компанией Rafael. На вооружении израильской армии эта система находится с 2011 года.
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