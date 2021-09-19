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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/krym-1750818583.html
Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России
Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России - РИА Новости, 19.09.2021
Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России
Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель за выборами Душан Петрович считает, что Крым после воссоединения с Россией очень преобразился. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:24
2021-09-19T23:20
выборы в государственную думу
оон
севастополь
франция
владимир путин
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель за выборами Душан Петрович считает, что Крым после воссоединения с Россией очень преобразился.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную Думу РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту."Я не первый раз посещаю Крым. Последний раз был здесь в 2010 году, и видно, как сильно изменился Крым в лучшую сторону. Регион преобразился", - сказал РИА Новости Петрович.Петрович отметил, что Крым ему очень нравится, а Ялта всегда находится в его сердце.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210919/krym-1750751047.html
https://ria.ru/20210918/vyborvy-1750707416.html
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60
Кадры работы международных наблюдателей на выборах
Международные наблюдатели посещали участки в разных города России в дни выборов в Госдуму с 17 по 19 сентября.
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оон, севастополь, франция, владимир путин, россия
17:24 19.09.2021 (обновлено: 23:20 19.09.2021)
 
Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России

Сербский наблюдатель на выборах Петрович: Крым преобразился в составе России

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель за выборами Душан Петрович считает, что Крым после воссоединения с Россией очень преобразился.
Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную Думу РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту.
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 09:53
Французский политик призвал власти быстрее признать Крым российским
"Я не первый раз посещаю Крым. Последний раз был здесь в 2010 году, и видно, как сильно изменился Крым в лучшую сторону. Регион преобразился", - сказал РИА Новости Петрович.
Петрович отметил, что Крым ему очень нравится, а Ялта всегда находится в его сердце.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Выборы в Государственную думуООНСевастопольФранцияВладимир ПутинРоссия
 
 
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