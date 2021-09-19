https://ria.ru/20210919/krym-1750818583.html

Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России

Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России - РИА Новости, 19.09.2021

Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России

Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель за выборами Душан Петрович считает, что Крым после воссоединения с Россией очень преобразился. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:24

2021-09-19T17:24

2021-09-19T23:20

выборы в государственную думу

оон

севастополь

франция

владимир путин

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель за выборами Душан Петрович считает, что Крым после воссоединения с Россией очень преобразился.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную Думу РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту."Я не первый раз посещаю Крым. Последний раз был здесь в 2010 году, и видно, как сильно изменился Крым в лучшую сторону. Регион преобразился", - сказал РИА Новости Петрович.Петрович отметил, что Крым ему очень нравится, а Ялта всегда находится в его сердце.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210919/krym-1750751047.html

https://ria.ru/20210918/vyborvy-1750707416.html

севастополь

франция

россия

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Кадры работы международных наблюдателей на выборах Международные наблюдатели посещали участки в разных города России в дни выборов в Госдуму с 17 по 19 сентября. 2021-09-19T17:24 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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оон, севастополь, франция, владимир путин, россия