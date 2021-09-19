https://ria.ru/20210919/krym-1750818583.html
Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России
Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России - РИА Новости, 19.09.2021
Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России
Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель за выборами Душан Петрович считает, что Крым после воссоединения с Россией очень преобразился. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:24
2021-09-19T17:24
2021-09-19T23:20
выборы в государственную думу
оон
севастополь
франция
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_43bbfb454829cff721051057abe3133e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель за выборами Душан Петрович считает, что Крым после воссоединения с Россией очень преобразился.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную Думу РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту."Я не первый раз посещаю Крым. Последний раз был здесь в 2010 году, и видно, как сильно изменился Крым в лучшую сторону. Регион преобразился", - сказал РИА Новости Петрович.Петрович отметил, что Крым ему очень нравится, а Ялта всегда находится в его сердце.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210919/krym-1750751047.html
https://ria.ru/20210918/vyborvy-1750707416.html
севастополь
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740877090_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d954d36c9035212f1691955b0c7386ab.jpg
Кадры работы международных наблюдателей на выборах
Международные наблюдатели посещали участки в разных города России в дни выборов в Госдуму с 17 по 19 сентября.
2021-09-19T17:24
true
PT2M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, севастополь, франция, владимир путин, россия
17:24 19.09.2021 (обновлено: 23:20 19.09.2021)
Сербский наблюдатель отметил, что Крым преобразился в составе России
Сербский наблюдатель на выборах Петрович: Крым преобразился в составе России