https://ria.ru/20210919/krym-1750796657.html

Наблюдатель из Сербии заявил, что выборы в Крыму проходят образцово

Наблюдатель из Сербии заявил, что выборы в Крыму проходят образцово - РИА Новости, 19.09.2021

Наблюдатель из Сербии заявил, что выборы в Крыму проходят образцово

Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель Душан Петрович заявил РИА Новости, что выборы в Крыму проходят образцово, согласно... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:52

2021-09-19T14:52

2021-09-19T14:52

выборы в государственную думу

общество

оон

севастополь

франция

владимир путин

госдума рф

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель Душан Петрович заявил РИА Новости, что выборы в Крыму проходят образцово, согласно демократическим стандартам.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту."Выборы очень хорошо организованы. Все нормально, никаких проблем мы не видели. В наших странах также проходят выборы. Выборы можно назвать образцовыми, так как они проходят по стандарту демократии", - сказал Петрович.По его словам, на каждом избирательном участке находятся гражданские наблюдатели, организовано видеонаблюдение."Созданы штабы общественного наблюдения в Севастополе и Симферополе, где можно посмотреть каждый избирательный участок. Все фиксируется, все можно проверить. Это очень важно", - сказал наблюдатель.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210919/pamfilova-1750776895.html

севастополь

франция

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, оон, севастополь, франция, владимир путин, госдума рф, россия