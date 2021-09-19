Наблюдатель из Сербии заявил, что выборы в Крыму проходят образцово
Наблюдатель из Сербии Душан Петрович заявил, что выборы в Крыму проходят образцово
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкИзбиратель на участке во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Секретарь Экономического и социального совета Сербии, наблюдатель Душан Петрович заявил РИА Новости, что выборы в Крыму проходят образцово, согласно демократическим стандартам.
Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ. Они посетили Севастополь, Симферополь и Ялту.
"Выборы очень хорошо организованы. Все нормально, никаких проблем мы не видели. В наших странах также проходят выборы. Выборы можно назвать образцовыми, так как они проходят по стандарту демократии", - сказал Петрович.
По его словам, на каждом избирательном участке находятся гражданские наблюдатели, организовано видеонаблюдение.
"Созданы штабы общественного наблюдения в Севастополе и Симферополе, где можно посмотреть каждый избирательный участок. Все фиксируется, все можно проверить. Это очень важно", - сказал наблюдатель.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".