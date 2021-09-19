https://ria.ru/20210919/krym-1750778351.html
В Крыму около 40 процентов избирателей проголосовали на 12:00
В Крыму около 40 процентов избирателей проголосовали на 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Крыму около 40 процентов избирателей проголосовали на 12:00
Участие в выборах в Крыму к полудню воскресенья приняли 39,33 % избирателей, сообщил журналистам глава избиркома региона Михаил Малышев. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:11
2021-09-19T13:11
2021-09-19T13:11
выборы в государственную думу
политика
республика крым
госдума рф
михаил малышев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Участие в выборах в Крыму к полудню воскресенья приняли 39,33 % избирателей, сообщил журналистам глава избиркома региона Михаил Малышев."По состоянию на 12.00 19 сентября в республике Крым участие в голосовании приняли 590 тысяч 194 избирателя. Это составляет 39,33%", — сказал Малышев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.В Крыму образовано три одномандатных избирательных округа для выборов депутатов в Госдуму России (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов. К выборам в Крыму изготовлено 1 487 900 бюллетеней для выборов по федеральному округу и аналогично по трем одномандатным округам.
https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, республика крым, госдума рф, михаил малышев
В Крыму около 40 процентов избирателей проголосовали на 12:00
В Крыму около 40 процентов избирателей проголосовали на 12:00