https://ria.ru/20210919/krym-1750778351.html

В Крыму около 40 процентов избирателей проголосовали на 12:00

В Крыму около 40 процентов избирателей проголосовали на 12:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Крыму около 40 процентов избирателей проголосовали на 12:00

Участие в выборах в Крыму к полудню воскресенья приняли 39,33 % избирателей, сообщил журналистам глава избиркома региона Михаил Малышев. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:11

2021-09-19T13:11

2021-09-19T13:11

выборы в государственную думу

политика

республика крым

госдума рф

михаил малышев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Участие в выборах в Крыму к полудню воскресенья приняли 39,33 % избирателей, сообщил журналистам глава избиркома региона Михаил Малышев."По состоянию на 12.00 19 сентября в республике Крым участие в голосовании приняли 590 тысяч 194 избирателя. Это составляет 39,33%", — сказал Малышев.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.В Крыму образовано три одномандатных избирательных округа для выборов депутатов в Госдуму России (номера 19, 20, 21). В каждом одномандатном округе в республике зарегистрировано по девять кандидатов. К выборам в Крыму изготовлено 1 487 900 бюллетеней для выборов по федеральному округу и аналогично по трем одномандатным округам.

https://ria.ru/20210919/gidrokostyum-1750767977.html

республика крым

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политика, республика крым, госдума рф, михаил малышев