https://ria.ru/20210919/krym-1750751047.html

Французский политик призвал власти быстрее признать Крым российским

Французский политик призвал власти быстрее признать Крым российским - РИА Новости, 19.09.2021

Французский политик призвал власти быстрее признать Крым российским

Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы власти его... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T09:53

2021-09-19T09:53

2021-09-19T09:53

в мире

республика крым

франция

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы власти его страны как можно быстрее признали российский статус Крыма.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ.По его мнению, ситуация складывается так, что введенные санкции в отношении России после 2014 году сыграли ей на пользу."Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20210918/sanktsii-1750641625.html

республика крым

франция

россия

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2021

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в мире, республика крым, франция, россия