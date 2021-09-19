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Французский политик призвал власти быстрее признать Крым российским
Французский политик призвал власти быстрее признать Крым российским - РИА Новости, 19.09.2021
Французский политик призвал власти быстрее признать Крым российским
Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы власти его... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T09:53
2021-09-19T09:53
в мире
республика крым
франция
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы власти его страны как можно быстрее признали российский статус Крыма.Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ.По его мнению, ситуация складывается так, что введенные санкции в отношении России после 2014 году сыграли ей на пользу."Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России", - подчеркнул политик.
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в мире, республика крым, франция, россия
09:53 19.09.2021
 
Французский политик призвал власти быстрее признать Крым российским

Французский политик Вуазен призвал власти быстрее признать Крым российским

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМестный житель на одной из улиц в Бахчисарае
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Французский политик, экс-руководитель французской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Мишель Вуазен заявил РИА Новости, что хотел бы, чтобы власти его страны как можно быстрее признали российский статус Крыма.
Группа иностранных наблюдателей и экспертов из ряда стран мира, среди которых Франция и Сербия, находится с визитом в Крыму. Их цель - наблюдение за ходом голосования на выборах в Государственную думу РФ.
"Я бы хотел, чтобы это произошло как можно быстрее (признание Францией российского статуса Крыма – ред.)", - сказал Вуазен.
По его мнению, ситуация складывается так, что введенные санкции в отношении России после 2014 году сыграли ей на пользу.
"Санкции выгодны не Западу. Санкции выгодны России", - подчеркнул политик.
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