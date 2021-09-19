Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС, сказав, что страна идет правильным курсом
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли на связь с Центральной избирательной комиссией во время выборов, сказав, что страна идёт правильным курсом.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.
"Пожелать россиянам мы хотим, прежде всего, что касается выборов депутатов в Госдуму, сделать правильный выбор, потому что от этого выбора будет зависеть судьба страны, судьба каждого человека, каждой семьи в отдельности", - сказал Новицкий, трансляция велась в YouTube-канале ЦИК.
"И я больше чем уверен, что выбор будет правильный. Мы по мере возможности постарались и поучаствовали в этих выборах с борта МКС. Поэтому я считаю, что наша страна идёт правильным курсом. Все будет хорошо, мы в этом уверены", - добавил космонавт.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.