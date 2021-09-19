https://ria.ru/20210919/kosmos-1750783022.html

Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС

Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС - РИА Новости, 19.09.2021

Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС

Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли на связь с Центральной избирательной комиссией во время выборов, сказав, что страна идёт правильным... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T13:36

2021-09-19T13:36

2021-09-19T13:36

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

тома песке

акихико хосиде

шейн кимброу

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли на связь с Центральной избирательной комиссией во время выборов, сказав, что страна идёт правильным курсом.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы."Пожелать россиянам мы хотим, прежде всего, что касается выборов депутатов в Госдуму, сделать правильный выбор, потому что от этого выбора будет зависеть судьба страны, судьба каждого человека, каждой семьи в отдельности", - сказал Новицкий, трансляция велась в YouTube-канале ЦИК.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210919/narusheniya-1750778912.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу