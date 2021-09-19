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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/kosmos-1750783022.html
Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС - РИА Новости, 19.09.2021
Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС
Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли на связь с Центральной избирательной комиссией во время выборов, сказав, что страна идёт правильным... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T13:36
2021-09-19T13:36
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
тома песке
акихико хосиде
шейн кимброу
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли на связь с Центральной избирательной комиссией во время выборов, сказав, что страна идёт правильным курсом.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы."Пожелать россиянам мы хотим, прежде всего, что касается выборов депутатов в Госдуму, сделать правильный выбор, потому что от этого выбора будет зависеть судьба страны, судьба каждого человека, каждой семьи в отдельности", - сказал Новицкий, трансляция велась в YouTube-канале ЦИК.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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политика, госдума рф, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), тома песке, акихико хосиде, шейн кимброу
13:36 19.09.2021
 
Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС

Космонавты вышли на связь с ЦИК с борта МКС, сказав, что страна идет правильным курсом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года
Экраны с номерами округов по голосованию в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли на связь с Центральной избирательной комиссией во время выборов, сказав, что страна идёт правильным курсом.
Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы.
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"Пожелать россиянам мы хотим, прежде всего, что касается выборов депутатов в Госдуму, сделать правильный выбор, потому что от этого выбора будет зависеть судьба страны, судьба каждого человека, каждой семьи в отдельности", - сказал Новицкий, трансляция велась в YouTube-канале ЦИК.
"И я больше чем уверен, что выбор будет правильный. Мы по мере возможности постарались и поучаствовали в этих выборах с борта МКС. Поэтому я считаю, что наша страна идёт правильным курсом. Все будет хорошо, мы в этом уверены", - добавил космонавт.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаГосдума РФКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Тома ПескеАкихико ХосидеШейн Кимброу
 
 
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