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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750819218.html
Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от COVID-19
Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2021
Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от COVID-19
Расширение вакцинации может удержать Соединенные Штаты от миллиона смертей от COVID-19, заявил в интервью CNN главный инфекционист страны Энтони Фаучи. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:26
2021-09-19T23:16
распространение коронавируса
в мире
сша
коронавирусы
коронавирус covid-19
энтони фаучи
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ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Расширение вакцинации может удержать Соединенные Штаты от миллиона смертей от COVID-19, заявил в интервью CNN главный инфекционист страны Энтони Фаучи. "Я надеюсь, что этого не произойдет. Я не думаю, что это нечто неизбежное... У нас есть вакцины, которые высокоэффективны и в теории, и в реальном мире, которые безопасны", — сказал Фаучи в ответ на вопрос, может ли число погибших от коронавируса достичь миллиона. Врач подчеркнул, что для этого необходима вакцинация подавляющего большинства населения. Фаучи указал на то, что в Штатах до сих пор 70 миллионов человек не иммунизированы, хотя имеют на это права. Ранее экспертная комиссия медицинского регулятора FDA рекомендовала вводить третью дозу вакцины Pfizer только пациентам старше 65 лет или имеющим высокие риски заразиться. Фаучи, ранее выступавший за всеобщую ревакцинацию, не стал оспаривать позицию регулятора, но выразил надежду что она изменится в ближайшие недели или месяцы. В последние недели в США наблюдается рост случаев инфицирования коронавирусом. Ежедневно фиксируется свыше 150 тысяч заражений, а число летальных исходов превышает две тысячи в сутки. Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 42 миллиона зараженных коронавирусом, из которых 670 тысяч, или каждый пятисотый житель, скончались.
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в мире, сша, коронавирусы, коронавирус covid-19, энтони фаучи
17:26 19.09.2021 (обновлено: 23:16 19.09.2021)
 
Главный инфекционист США рассказал, как снизить смертность от COVID-19

Главный инфекционист США Фаучи: в стране не умрет миллион человек из-за коронавируса

© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 сен — РИА Новости. Расширение вакцинации может удержать Соединенные Штаты от миллиона смертей от COVID-19, заявил в интервью CNN главный инфекционист страны Энтони Фаучи.
"Я надеюсь, что этого не произойдет. Я не думаю, что это нечто неизбежное... У нас есть вакцины, которые высокоэффективны и в теории, и в реальном мире, которые безопасны", — сказал Фаучи в ответ на вопрос, может ли число погибших от коронавируса достичь миллиона.
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Врач подчеркнул, что для этого необходима вакцинация подавляющего большинства населения. Фаучи указал на то, что в Штатах до сих пор 70 миллионов человек не иммунизированы, хотя имеют на это права.
Ранее экспертная комиссия медицинского регулятора FDA рекомендовала вводить третью дозу вакцины Pfizer только пациентам старше 65 лет или имеющим высокие риски заразиться. Фаучи, ранее выступавший за всеобщую ревакцинацию, не стал оспаривать позицию регулятора, но выразил надежду что она изменится в ближайшие недели или месяцы.
В последние недели в США наблюдается рост случаев инфицирования коронавирусом. Ежедневно фиксируется свыше 150 тысяч заражений, а число летальных исходов превышает две тысячи в сутки.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 42 миллиона зараженных коронавирусом, из которых 670 тысяч, или каждый пятисотый житель, скончались.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАКоронавирусыКоронавирус COVID-19Энтони Фаучи
 
 
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