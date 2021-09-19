https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750799726.html

Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом

Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом - РИА Новости, 20.09.2021

Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом

Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в комментарии Ura.ru. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-19T15:10

2021-09-19T15:10

2021-09-20T03:02

распространение коронавируса

общество

новосибирский государственный университет

российская академия наук

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

сергей нетесов

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в комментарии Ura.ru."Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ", — сказал ученый.Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон."Интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения", — уточнил Чумаков.В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, в свою очередь, заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого."Какая из них (инфекций. — Прим. ред.) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм", — пояснил он.При этом Нетесов отметил, что детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.

https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750779640.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новосибирский государственный университет, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов