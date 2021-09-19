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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750799726.html
Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом
Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом - РИА Новости, 20.09.2021
Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом
Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в комментарии Ura.ru. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-19T15:10
2021-09-20T03:02
распространение коронавируса
общество
новосибирский государственный университет
российская академия наук
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
сергей нетесов
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в комментарии Ura.ru."Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ", — сказал ученый.Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон."Интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения", — уточнил Чумаков.В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, в свою очередь, заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого."Какая из них (инфекций. — Прим. ред.) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм", — пояснил он.При этом Нетесов отметил, что детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.
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общество, новосибирский государственный университет, российская академия наук, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, сергей нетесов
15:10 19.09.2021 (обновлено: 03:02 20.09.2021)
 
Ученый назвал категорию людей, неуязвимых перед коронавирусом

Профессор Петр Чумаков назвал болеющих ОРВИ людей неуязвимыми перед COVID-19

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Люди, болеющие простудой, не могут заразиться коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков в комментарии Ura.ru.
"Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ", — сказал ученый.
Он объяснил, что болеющий человек не может одновременно заразиться другим вирусом, так как в организме вырабатывается интерферон.
"Интерферон — противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения", — уточнил Чумаков.
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В то же время он подчеркнул, что после выздоровления есть риск заболеть COVID-19. Так как организм будет ослаблен первой инфекцией, коронавирус может протекать тяжелее.
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, в свою очередь, заявил, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, но обычно один вирус оказывается сильнее другого.
"Какая из них (инфекций. — Прим. ред.) будет сильнее, это зависит от того, какие это будут инфекции и в какой последовательности они попадут в организм", — пояснил он.
При этом Нетесов отметил, что детально этот вопрос не изучали, так как без намеренного инфицирования добровольцев это очень дорого и трудно.
 
Распространение коронавирусаОбществоНовосибирский государственный университетРоссийская академия наукЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСергей Нетесов
 
 
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