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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Москве, Бурятии и Республике Алтай, в этих регионах он составил 0,15%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:50
2021-09-19T11:50
2021-09-19T11:50
распространение коронавируса
республика алтай
москва
республика бурятия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Москве, Бурятии и Республике Алтай, в этих регионах он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,15%, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика - 0,19%", - говорится в сообщении.
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республика алтай, москва, республика бурятия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19