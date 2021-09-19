https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750767082.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Москве, Бурятии и Республике Алтай, в этих регионах он составил 0,15%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:50

2021-09-19T11:50

2021-09-19T11:50

распространение коронавируса

республика алтай

москва

республика бурятия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Наименьший темп суточного прироста COVID-19 зафиксирован в Москве, Бурятии и Республике Алтай, в этих регионах он составил 0,15%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Москва, Республика Алтай, Республика Бурятия - 0,15%, Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика - 0,19%", - говорится в сообщении.

республика алтай

москва

республика бурятия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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