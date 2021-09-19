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В России за сутки выписали 13 418 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 13 418 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2021
В России за сутки выписали 13 418 переболевших COVID-19
За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 13 418 человек, за все время - 6 498 682, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T11:49
2021-09-19T11:49
2021-09-19T11:49
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 13 418 человек, за все время - 6 498 682, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 418 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 498 682", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1215 человек, в Подмосковье - 768, в Санкт-Петербурге - 501.
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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 13 418 переболевших COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписаны 13 418 переболевших COVID-19