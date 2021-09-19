https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750766884.html

В России за сутки выписали 13 418 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 13 418 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 19.09.2021

В России за сутки выписали 13 418 переболевших COVID-19

За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 13 418 человек, за все время - 6 498 682, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:49

2021-09-19T11:49

2021-09-19T11:49

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. За сутки в РФ после лечения от COVID-19 выписаны 13 418 человек, за все время - 6 498 682, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 418 человек ... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 498 682", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписали 1215 человек, в Подмосковье - 768, в Санкт-Петербурге - 501.

https://ria.ru/20210919/koronavirus-1750766549.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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