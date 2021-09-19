https://ria.ru/20210919/kofe-1750731065.html
Врач назвала лучшее время для кофе
Врач назвала лучшее время для кофе - РИА Новости, 19.09.2021
Врач назвала лучшее время для кофе
Многие люди любят начинать свой день с чашки горячего кофе. В какое время лучше употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T02:09
2021-09-19T02:09
2021-09-19T02:09
общество
здоровье - общество
ирина лизун
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Многие люди любят начинать свой день с чашки горячего кофе. В какое время лучше употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.Утро подходит для того, чтобы выпить чашку кофе, если соблюдено одно важное условие, считает она. Этот напиток можно употреблять только с едой или после еды, иначе он может оказаться вредным для желудка, пояснила диетолог.Днем кофе не должен превращаться в замену обеда, поскольку этот напиток не содержит необходимых человеку питательных веществ. Но он может быть неплохим перекусом, отметила диетолог."Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами", – уверена Ирина Лизун.Некоторых людей кофе заметно бодрит, поэтому его не стоит пить по вечерам тем, кто испытывает проблемы со сном, добавила она."Кофе обладает стимулирующим действием, поэтому его не рекомендуется употреблять за три-четыре часа до сна. Для людей тревожных, с нарушениями сна кофе – только утренний вариант", – заключила врач в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210828/kofe-1747661919.html
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общество, здоровье - общество, ирина лизун
Врач назвала лучшее время для кофе
Врач Лизун посоветовала пить кофе только после еды и не заменять им обед
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Многие люди любят начинать свой день с чашки горячего кофе. В какое время лучше употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун
.
Утро подходит для того, чтобы выпить чашку кофе, если соблюдено одно важное условие, считает она. Этот напиток можно употреблять только с едой или после еды, иначе он может оказаться вредным для желудка, пояснила диетолог.
"Кофе стимулирует выработку соляной кислоты. Если пить кофе натощак, то начнется выработка желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта, у людей, которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу", – предупредила Лизун.
Днем кофе не должен превращаться в замену обеда, поскольку этот напиток не содержит необходимых человеку питательных веществ. Но он может быть неплохим перекусом, отметила диетолог.
"Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами", – уверена Ирина Лизун.
Некоторых людей кофе заметно бодрит, поэтому его не стоит пить по вечерам тем, кто испытывает проблемы со сном, добавила она.
"Кофе обладает стимулирующим действием, поэтому его не рекомендуется употреблять за три-четыре часа до сна. Для людей тревожных, с нарушениями сна кофе – только утренний вариант", – заключила врач в интервью радио Sputnik.