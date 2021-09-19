https://ria.ru/20210919/kofe-1750731065.html

Врач назвала лучшее время для кофе

Врач назвала лучшее время для кофе - РИА Новости, 19.09.2021

Врач назвала лучшее время для кофе

Многие люди любят начинать свой день с чашки горячего кофе. В какое время лучше употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T02:09

2021-09-19T02:09

2021-09-19T02:09

общество

здоровье - общество

ирина лизун

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Многие люди любят начинать свой день с чашки горячего кофе. В какое время лучше употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун.Утро подходит для того, чтобы выпить чашку кофе, если соблюдено одно важное условие, считает она. Этот напиток можно употреблять только с едой или после еды, иначе он может оказаться вредным для желудка, пояснила диетолог.Днем кофе не должен превращаться в замену обеда, поскольку этот напиток не содержит необходимых человеку питательных веществ. Но он может быть неплохим перекусом, отметила диетолог."Кофе может быть вариантом перекуса, если выбирать, например, между ним и булкой. Мы притупим голод, получим жиры. Но основной прием пищи должен быть сбалансированным – с белками, жирами, углеводами и витаминами", – уверена Ирина Лизун.Некоторых людей кофе заметно бодрит, поэтому его не стоит пить по вечерам тем, кто испытывает проблемы со сном, добавила она."Кофе обладает стимулирующим действием, поэтому его не рекомендуется употреблять за три-четыре часа до сна. Для людей тревожных, с нарушениями сна кофе – только утренний вариант", – заключила врач в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210828/kofe-1747661919.html

https://ria.ru/20210824/kofe-1747039464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, ирина лизун