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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/klyuch-1750849568.html
В ЦИК соединили ключ шифрования для онлайн-голосования
В ЦИК соединили ключ шифрования для онлайн-голосования - РИА Новости, 19.09.2021
В ЦИК соединили ключ шифрования для онлайн-голосования
В ЦИК России состоялась процедура соединения ключа расшифрования для электронного дистанционного голосования, его собрали из шести частей, передает... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:11
2021-09-19T21:28
выборы в государственную думу
политика
технологии
севастополь
москва
госдума рф
илья массух
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В ЦИК России состоялась процедура соединения ключа расшифрования для электронного дистанционного голосования, его собрали из шести частей, передает корреспондент РИА Новости.Само дистанционное электронное голосование проходило с 08.00 часов по московскому времени 17 сентября до 20.00 часов 19 сентября на портале vybory.gov.ru и mos.ru.Как сообщил председатель ТИК дистанционного электронного голосования Илья Массух, прием бюллетеней завершился в 20.15 19 сентября. Сбор частей этого ключа позволит подвести итоги дистанционного электронного голосования.Ключ был разделен на восемь частей. Минимальное количество частей для сборки ключа – пять. По одной части ключа получили представители четырех парламентских фракций, по одной – представители ОП РФ, Минцифры, ЦИК, одна часть осталась у ТИК ДЭГ.Для записи ключей использованы защищенные носители информации российского производства, которые, в том числе, используются для записи ключа электронной цифровой подписи.Ключи хранились в стеклянном сейфе в ЦИК.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Одновременно с нимипроходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, технологии, севастополь, москва, госдума рф, илья массух, россия
21:11 19.09.2021 (обновлено: 21:28 19.09.2021)
 
В ЦИК соединили ключ шифрования для онлайн-голосования

В ЦИК состоялась процедура соединения ключа расшифрования для онлайн-голосования

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны с участками для голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года
Экраны с участками для голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В ЦИК России состоялась процедура соединения ключа расшифрования для электронного дистанционного голосования, его собрали из шести частей, передает корреспондент РИА Новости.
Само дистанционное электронное голосование проходило с 08.00 часов по московскому времени 17 сентября до 20.00 часов 19 сентября на портале vybory.gov.ru и mos.ru.
Как сообщил председатель ТИК дистанционного электронного голосования Илья Массух, прием бюллетеней завершился в 20.15 19 сентября. Сбор частей этого ключа позволит подвести итоги дистанционного электронного голосования.
Ключ был разделен на восемь частей. Минимальное количество частей для сборки ключа – пять. По одной части ключа получили представители четырех парламентских фракций, по одной – представители ОП РФ, Минцифры, ЦИК, одна часть осталась у ТИК ДЭГ.
Для записи ключей использованы защищенные носители информации российского производства, которые, в том числе, используются для записи ключа электронной цифровой подписи.
Ключи хранились в стеклянном сейфе в ЦИК.
По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Одновременно с нимипроходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаТехнологииСевастопольМоскваГосдума РФИлья МассухРоссия
 
 
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