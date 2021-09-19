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В ЦИК соединили ключ шифрования для онлайн-голосования

В ЦИК соединили ключ шифрования для онлайн-голосования - РИА Новости, 19.09.2021

В ЦИК соединили ключ шифрования для онлайн-голосования

В ЦИК России состоялась процедура соединения ключа расшифрования для электронного дистанционного голосования, его собрали из шести частей, передает... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:11

2021-09-19T21:11

2021-09-19T21:28

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. В ЦИК России состоялась процедура соединения ключа расшифрования для электронного дистанционного голосования, его собрали из шести частей, передает корреспондент РИА Новости.Само дистанционное электронное голосование проходило с 08.00 часов по московскому времени 17 сентября до 20.00 часов 19 сентября на портале vybory.gov.ru и mos.ru.Как сообщил председатель ТИК дистанционного электронного голосования Илья Массух, прием бюллетеней завершился в 20.15 19 сентября. Сбор частей этого ключа позволит подвести итоги дистанционного электронного голосования.Ключ был разделен на восемь частей. Минимальное количество частей для сборки ключа – пять. По одной части ключа получили представители четырех парламентских фракций, по одной – представители ОП РФ, Минцифры, ЦИК, одна часть осталась у ТИК ДЭГ.Для записи ключей использованы защищенные носители информации российского производства, которые, в том числе, используются для записи ключа электронной цифровой подписи.Ключи хранились в стеклянном сейфе в ЦИК.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября. Одновременно с нимипроходили региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, технологии, севастополь, москва, госдума рф, илья массух, россия