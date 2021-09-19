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Полиция оцепила центр Киева, где пройдет марш ЛГБТ-сообщества

Полиция оцепила центр Киева, где пройдет марш ЛГБТ-сообщества - РИА Новости, 19.09.2021

Полиция оцепила центр Киева, где пройдет марш ЛГБТ-сообщества

Парк имени Тараса Шевченко в центре Киева и прилегающие к нему улицы оцеплены полицией из-за проведения "Марша равенства", организуемого ЛГБТ-сообществом,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T11:31

2021-09-19T11:31

2021-09-19T12:16

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киев

лгбт-сообщество

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КИЕВ, 19 сен - РИА Новости. Парк имени Тараса Шевченко в центре Киева и прилегающие к нему улицы оцеплены полицией из-за проведения "Марша равенства", организуемого ЛГБТ-сообществом, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева из-за "Марша равенства", организаторы ожидают до 10 тысяч участников.Оцепления полиции расположены на всех подходах и подъездах к парку. Движение автотранспорта на центральных улицах перекрыто. Пройти к месту проведения марша могут только его участники и журналисты по предварительной аккредитации. Полицейские досматривают вещи всех желающих пройти на мероприятие.В центральной части Киева дежурят большое количество полицейских и бойцов национальной гвардии. На улицах стоят много автомобилей силовиков и скорой помощи. При этом обстановка в центре украинской столицы спокойная.Участники сформировали колонны у Оперного театра и направились к бульвару Тараса Шевченко. У парка Шевченко собрались оппоненты участников акции. Однако правоохранители не допустили их на огражденную для проведения марша территорию. Трансляцию ведет издание "Украинская правда".

https://radiosputnik.ria.ru/20210912/lgbt-1749777303.html

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в мире, киев, лгбт-сообщество