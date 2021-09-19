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Врио главы Тувы Ховалыг лидирует на выборах с 97,82 процента голосов
Врио главы Тувы Ховалыг лидирует на выборах с 97,82 процента голосов - РИА Новости, 19.09.2021
Врио главы Тувы Ховалыг лидирует на выборах с 97,82 процента голосов
Врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 97,82% голосов после обработки 3,21% протоколов,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:14
2021-09-19T18:14
2021-09-19T18:25
выборы в государственную думу
политика
владислав ховалыг
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партия роста
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 97,82% голосов после обработки 3,21% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, Чойгана Седен-оол (КПРФ) набрал 0,70% голосов, Владимир Чесноков ("Коммунисты России") - 0,66% голосов, Айланмаа Кан-оол ("Зеленые") - 0,57%, Андрей Сат (Партия роста) - 0,09%.Ховалыг был назначен временно исполняющим обязанности главы Тувы 7 апреля 2021 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, владислав ховалыг, выборы, республика тыва, кпрф, выборы в государственную думу, партия роста
18:14 19.09.2021 (обновлено: 18:25 19.09.2021)
Врио главы Тувы Ховалыг лидирует на выборах с 97,82 процента голосов
Первые данные ЦИК: врио главы Тувы Ховалыг лидирует на выборах с 97,82 процента голосов