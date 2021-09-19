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Генсек ООН призвал США и КНР избежать новой холодной войны
Генсек ООН призвал США и КНР избежать новой холодной войны - РИА Новости, 19.09.2021
Генсек ООН призвал США и КНР избежать новой холодной войны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что обостряющиеся противоречия между США и Китаем опасны для мира, и призвал избежать новой холодной... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:01
2021-09-19T19:01
2021-09-19T19:01
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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что обостряющиеся противоречия между США и Китаем опасны для мира, и призвал избежать новой холодной войны, которая будет опаснее старой."Я считаю, что складывающаяся ситуация, когда мы движемся к двум полностью конфронтационным странам, опасна для мира", - сказал он в интервью CNN.Риски, по его словам, многообразны - от вероятности "раздвоения" мировой экономики и появления "конфликтующих военных доктрин" до разных стратегий развитий искусственного интеллекта."Я считаю, что нам надо избежать новой холодной войны, потому что старая холодная война была проще в управлении. Сейчас все сложнее", - сказал Гутерреш.
https://ria.ru/20210918/bezopasnost-1750638771.html
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в мире, сша, оон, китай, антониу гутерреш
Генсек ООН призвал США и КНР избежать новой холодной войны
Генеральный секретарь ООН Гутерреш призвал США и КНР избежать новой холодной войны