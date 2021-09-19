https://ria.ru/20210919/kholodnaya-1750830293.html

Генсек ООН призвал США и КНР избежать новой холодной войны

Генсек ООН призвал США и КНР избежать новой холодной войны - РИА Новости, 19.09.2021

Генсек ООН призвал США и КНР избежать новой холодной войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что обостряющиеся противоречия между США и Китаем опасны для мира, и призвал избежать новой холодной... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:01

2021-09-19T19:01

2021-09-19T19:01

в мире

сша

оон

китай

антониу гутерреш

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ВАШИНГТОН, 19 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что обостряющиеся противоречия между США и Китаем опасны для мира, и призвал избежать новой холодной войны, которая будет опаснее старой."Я считаю, что складывающаяся ситуация, когда мы движемся к двум полностью конфронтационным странам, опасна для мира", - сказал он в интервью CNN.Риски, по его словам, многообразны - от вероятности "раздвоения" мировой экономики и появления "конфликтующих военных доктрин" до разных стратегий развитий искусственного интеллекта."Я считаю, что нам надо избежать новой холодной войны, потому что старая холодная война была проще в управлении. Сейчас все сложнее", - сказал Гутерреш.

https://ria.ru/20210918/bezopasnost-1750638771.html

сша

китай

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в мире, сша, оон, китай, антониу гутерреш