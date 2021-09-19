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В Хакасии более 34 процентов избирателей проголосовали на выборах к 18:00

В Хакасии более 34 процентов избирателей проголосовали на выборах к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Хакасии более 34 процентов избирателей проголосовали на выборах к 18:00

Более 34% избирателей в Хакасии проголосовали на выборах в Госдуму к 18.00 (14.00 мск) воскресенья, сообщили РИА Новости в избиркоме республики. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T15:15

2021-09-19T15:15

2021-09-19T15:16

выборы в государственную думу

политика

абаза

республика хакасия

усть-абаканский район

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Более 34% избирателей в Хакасии проголосовали на выборах в Госдуму к 18.00 (14.00 мск) воскресенья, сообщили РИА Новости в избиркоме республики."Явка на 18.00 по Хакасии составила 34,82% или 137 253 голосов от общего числа избирателей", - сказал собеседник агентства.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Хакасии также проводятся 27 местных избирательных кампаний, наиболее крупные - выборы главы Усть-Абаканского района и совета депутатов в Абазе. В списке избирателей в республике - 393 698 человек.

абаза

республика хакасия

усть-абаканский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, абаза, республика хакасия, усть-абаканский район, госдума рф