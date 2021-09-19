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В Хакасии более 34 процентов избирателей проголосовали на выборах к 18:00
В Хакасии более 34 процентов избирателей проголосовали на выборах к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Хакасии более 34 процентов избирателей проголосовали на выборах к 18:00
Более 34% избирателей в Хакасии проголосовали на выборах в Госдуму к 18.00 (14.00 мск) воскресенья, сообщили РИА Новости в избиркоме республики. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T15:15
2021-09-19T15:15
2021-09-19T15:16
выборы в государственную думу
политика
абаза
республика хакасия
усть-абаканский район
госдума рф
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КРАСНОЯРСК, 19 сен - РИА Новости. Более 34% избирателей в Хакасии проголосовали на выборах в Госдуму к 18.00 (14.00 мск) воскресенья, сообщили РИА Новости в избиркоме республики."Явка на 18.00 по Хакасии составила 34,82% или 137 253 голосов от общего числа избирателей", - сказал собеседник агентства.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Хакасии также проводятся 27 местных избирательных кампаний, наиболее крупные - выборы главы Усть-Абаканского района и совета депутатов в Абазе. В списке избирателей в республике - 393 698 человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, абаза, республика хакасия, усть-абаканский район, госдума рф
15:15 19.09.2021 (обновлено: 15:16 19.09.2021)
В Хакасии более 34 процентов избирателей проголосовали на выборах к 18:00
В Хакасии более 34 процентов избирателей проголосовали на выборах в Госдуму к 18:00