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В ЦИК планируют подвести окончательные итоги выборов к утру

В ЦИК планируют подвести окончательные итоги выборов к утру - РИА Новости, 19.09.2021

В ЦИК планируют подвести окончательные итоги выборов к утру

Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев предполагает, что окончательные итоги выборов будут к утру понедельника. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:52

2021-09-19T23:52

2021-09-19T23:52

выборы в государственную думу

политика

выборы

москва

единая россия

цик рф

выборы в государственную думу

николай булаев

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев предполагает, что окончательные итоги выборов будут к утру понедельника."Окончательные, наверное, итоги будут к утру. Мы понимаем, что кампания непростая, много всякого было", – сказал он журналистам в информационном центре ЦИКБулаев добавил, что продолжается расшифровка данных дистанционного электронного голосования в Москве.По его словам, окончательная цифра по явке также будет названа 20 сентября."В 18 часов это была вручную собранная явка. Теперь это будет так называемая протокольная явка, которая к утру соберется, и мы узнаем абсолютно точное число людей, пришедших на участки, из протоколов, введенных в ГАС "Выборы". Это абсолютно точная величина, она – единственно правильная", – сказал заместитель председателя ЦИК.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, выборы, москва, единая россия, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев