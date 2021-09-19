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В ЦИК планируют подвести окончательные итоги выборов к утру
В ЦИК планируют подвести окончательные итоги выборов к утру - РИА Новости, 19.09.2021
В ЦИК планируют подвести окончательные итоги выборов к утру
Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев предполагает, что окончательные итоги выборов будут к утру понедельника. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:52
2021-09-19T23:52
2021-09-19T23:52
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев предполагает, что окончательные итоги выборов будут к утру понедельника."Окончательные, наверное, итоги будут к утру. Мы понимаем, что кампания непростая, много всякого было", – сказал он журналистам в информационном центре ЦИКБулаев добавил, что продолжается расшифровка данных дистанционного электронного голосования в Москве.По его словам, окончательная цифра по явке также будет названа 20 сентября."В 18 часов это была вручную собранная явка. Теперь это будет так называемая протокольная явка, которая к утру соберется, и мы узнаем абсолютно точное число людей, пришедших на участки, из протоколов, введенных в ГАС "Выборы". Это абсолютно точная величина, она – единственно правильная", – сказал заместитель председателя ЦИК.
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политика, выборы, москва, единая россия, цик рф, выборы в государственную думу, николай булаев
В ЦИК планируют подвести окончательные итоги выборов к утру
В ЦИК планируют подвести окончательные итоги выборов к утру понедельника
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости.
Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев
предполагает, что окончательные итоги выборов будут к утру понедельника.
"Окончательные, наверное, итоги будут к утру. Мы понимаем, что кампания непростая, много всякого было", – сказал он журналистам в информационном центре ЦИК
Булаев добавил, что продолжается расшифровка данных дистанционного электронного голосования в Москве
.
По его словам, окончательная цифра по явке также будет названа 20 сентября.
"В 18 часов это была вручную собранная явка. Теперь это будет так называемая протокольная явка, которая к утру соберется, и мы узнаем абсолютно точное число людей, пришедших на участки, из протоколов, введенных в ГАС "Выборы". Это абсолютно точная величина, она – единственно правильная", – сказал заместитель председателя ЦИК.