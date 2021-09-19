Более двухсот россиян проголосовали на выборах в Госдуму в Индии
Более двухсот россиян проголосовали на выборах в Госдуму в Индии, еще более 130 — досрочно
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковВо время голосования на выборах в Госдуму на избирательном участке №49 в Москве
НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен – РИА Новости. Более 130 человек приняли участие в Индии в досрочном голосовании на выборах в российскую Государственную думу, сообщил журналистам советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин.
Бабушкин отметил, что никаких проблем при проведении досрочного голосования не было и поблагодарил местные власти за содействие.
"Никаких проблем при проведении досрочного голосования не было. Мы заблаговременно проинформировали российских граждан на наших информационных ресурсах, что мы планируем провести голосование в тех или иных местах, куда планируется выезды комиссий. Согласно действующей практике, мы не только поставили в известность индийские власти, о том, что мы планируем осуществить избирательный процесс на территории Индии, но и заручились отсутствием возражений с индийской стороны и оказанием содействия, если оно понадобится. Особенно это касалось выездных голосований, обращались к местным силам полиции, чтобы индийские коллеги оказали нам содействие с целью обеспечения безопасности проведения избирательного процесса", - сказал дипломат.
Также Бабушкин отметил роль почетных консулов, которые помогли с организацией голосования
"Стоит также отметить роль, которую сыграли наши почетные консулы в Тривандруме и Гоа, которые оказали большое содействие как по информированию российских граждан, так и по организации соответствующих избирательных участков и работе со средствами массовой информации", - сказал он.
"По предварительным данным голосования, в воскресенье в ходе выборов проголосовали более 200 человек", - сообщили в посольстве.
Во время выборов депутатов Госдумы РФ в Индии 19 сентября открыты четыре участка для голосования – в здании торгпредства в Нью-Дели, в генеральном консульстве в Мумбаи, в генеральном консульстве в Калькутте и в Российском центре науки и культуры в Ченнаи. Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 по местному времени. Проголосовать может каждый россиянин при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта. Всего в мире при российских посольствах и консульствах за рубежом создано 348 избирательных участков, сформированы избирательные комиссии.
Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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