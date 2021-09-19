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Умер бывший сенатор Евгений Ильюшкин
Умер бывший сенатор Евгений Ильюшкин - РИА Новости, 19.09.2021
Умер бывший сенатор Евгений Ильюшкин
Скончался бывший сенатор от Владимирской области Евгений Ильюшкин, сообщается на сайте заксобрания региона. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:13
2021-09-19T20:13
общество
владимирская область
совет федерации рф
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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Скончался бывший сенатор от Владимирской области Евгений Ильюшкин, сообщается на сайте заксобрания региона."Горькая и трагичная новость пришла сегодня – скончался Евгений Павлович Ильюшкин. Менее двух месяцев не дожил до 85-летнего юбилея", - говорится в сообщении.Уточняется, что Ильюшкин был депутатом, заместителем председателя заксобрания Владимирской области первого созыва. С 2001 по 2009 год он представлял региональный парламент в Совете Федерации."Он был принципиальным человеком, никогда не изменявшим своим убеждениям. Его профессионализм, знания, опыт всегда служили на благо людям. Глубокие соболезнования родным и близким Евгения Павловича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в сообщении.
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общество, владимирская область, совет федерации рф
20:13 19.09.2021
 
Умер бывший сенатор Евгений Ильюшкин

Бывший сенатор от Владимирской области Евгений Ильюшкин умер на 85 году жизни

© Фото : Зебра-ТВБывший сенатор от Владимирской области Евгений Ильюшкин
Бывший сенатор от Владимирской области Евгений Ильюшкин - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : Зебра-ТВ
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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Скончался бывший сенатор от Владимирской области Евгений Ильюшкин, сообщается на сайте заксобрания региона.
"Горькая и трагичная новость пришла сегодня – скончался Евгений Павлович Ильюшкин. Менее двух месяцев не дожил до 85-летнего юбилея", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Ильюшкин был депутатом, заместителем председателя заксобрания Владимирской области первого созыва. С 2001 по 2009 год он представлял региональный парламент в Совете Федерации.
"Он был принципиальным человеком, никогда не изменявшим своим убеждениям. Его профессионализм, знания, опыт всегда служили на благо людям. Глубокие соболезнования родным и близким Евгения Павловича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах", - отмечается в сообщении.
 
ОбществоВладимирская областьСовет Федерации РФ
 
 
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