https://ria.ru/20210919/ilarion-1750775117.html

Митрополит Иларион: Константинополь посягает на чужую собственность

Митрополит Иларион: Константинополь посягает на чужую собственность - РИА Новости, 19.09.2021

Митрополит Иларион: Константинополь посягает на чужую собственность

В Международном евхаристическом конгрессе, прошедшем в Будапеште, приняли участие представители разных христианских конфессий – в том числе и патриарх... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T14:00

2021-09-19T14:00

2021-09-19T14:01

религия

общество

интервью

будапешт

венгрия

лукойл

московский патриархат

константинопольский патриархат

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В Международном евхаристическом конгрессе, прошедшем в Будапеште, приняли участие представители разных христианских конфессий – в том числе и патриарх Константинопольский Варфоломей, с которым Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение после признания им украинского раскола. Он заявил, что кафедральный собор Будапештской и Венгерской епархии Русской православной церкви, Успенский собор в Будапеште, "в печальные и туманные дни коммунистического режима по причине темных и коварных махинаций и невыносимого давления советской власти был насильственно похищен и совершенно незаконно и неканонично подчинен Московскому патриархату, который до сего дня продолжает кощунственно им обладать". Выступивший на открытии конгресса председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) по просьбе РИА Новости прокомментировал заявления Константинопольского патриарха, рассказав о прошлом и настоящем храма.— Владыка, недавно вы посетили Будапешт, где выступили на открытии Евхаристического конгресса. А вслед за вами на том же конгрессе оказался патриарх Константинопольский Варфоломей. В проповеди после литургии, совершенной им в католическом соборе, он упомянул о "захвате"Успенского собора в Будапеште Московским патриархатом. Как вы можете прокомментировать эти слова?— Успенский собор в Будапеште никогда не принадлежал Константинопольскому патриархату. Он был построен в конце XVIII века общиной, состоявшей преимущественно из греков и влахов. Богослужения в нем совершались на греческом языке. Но входил он не в юрисдикцию Константинопольского патриархата, который был запрещен на территории Австро-Венгерской империи, а в юрисдикцию независимой Карловацкой митрополии, впоследствии вошедшей в состав объединенной Сербской церкви. Правда, в 20-е годы ХХ века Константинополь попытался создать в Венгрии свой экзархат, но он существовал только на бумаге. В самой Венгрии никаких следов этого экзархата отыскать не удалось, никакая нормативная база под него в венгерском законодательстве создана не была.С 1945 года представители прихода неоднократно обращались к патриарху Московскому и всея Руси Алексию I с просьбой принять приход в юрисдикцию Московского патриархата. В 1949 году было создано Венгерское благочиние Русской православной церкви, а в 1950 году Успенский собор и еще несколько приходов, где богослужение совершалось по-венгерски, вошли в состав Московского патриархата. Таким образом, произошла смена церковной юрисдикции, но община осталась той же самой. Причем переписка по поводу принятия этих приходов в лоно Русской церкви велась не с Константинопольским патриархатом, к которому они никакого отношения никогда не имели, а с Сербской церковью.— А предпринимал ли уже Константинопольский патриархат попытки завладеть собором?— В начале 2000-х годов Константинополь предъявил претензии на Успенский собор и подал иск в суд. Все три судебные инстанции пришлись на то время, когда я управлял Венгерской епархией. И все три инстанции мы выиграли – сначала городской суд Будапешта, потом Апелляционный суд и наконец Верховный суд. Нам удалось убедительно доказать, что нынешняя община Успенского собора, включающая и греков, и венгров, и представителей других национальностей, является прямой правопреемницей первоначальной общины. Более того, в клире нашего храма до сих пор служат прямые потомки ее первых основателей.Поэтому Константинопольский патриарх может заявлять какие угодно претензии, но только в судебном порядке уже трижды и окончательно доказано, что эти претензии не имеют никаких оснований. Десятая заповедь закона Моисеева гласит: "Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего". Уместно напомнить об этой заповеди Константинопольскому Патриарху. Высказывая во всеуслышание такие идеи, он посягает на чужую собственность, правообладатель которой определен судом. Кроме того, тем самым он ставит под сомнение правомочность решений венгерских судебных инстанций.— Патриарх Варфоломей в Будапеште заложил храм на предоставленной для этого земле. Включается ли венгерское государство в решение вопросов, связанных с Успенским собором?— Венгерское государство поступило весьма мудро, передав в дар Константинопольскому патриархату территорию и комплекс зданий, где будет построен храм (патриарх Варфоломей освятил закладной камень). Казалось бы: что еще нужно? Но нет, этого оказывается недостаточно. Прямо в присутствии дарителей патриарх Варфоломей озвучивает претензии еще и на то храмовое здание, которое никогда не принадлежало Константинополю.Венгерское государство вообще с большим вниманием относится к традиционным религиозным конфессиям, субсидируя их деятельность. Ремонтно-реставрационные работы в Успенском соборе осуществляются при финансовой поддержке венгерского государства.— Как вы уже сказали, вы управляли Венгерской епархией. Как было связано ваше собственное служение в ней с Успенским собором?— Когда я приехал в Будапешт в 2003 году, первое, что я увидел, был наш Успенский собор с одним шпилем. Мне объяснили, что второй шпиль был снесен бомбой во время Второй мировой войны. Я тогда же поставил перед собой цель: воссоздать этот шпиль. А надо сказать, что в Австро-Венгерской империи православные храмы по внешнему виду ничем не отличались от католических. Только войдя внутрь и увидев иконостас, можно было понять, что это православный храм. А снаружи были не купола, а шпили. Так вот, одного из них не было.Несколько лет ушло на суды, а когда они были закончены, мы при помощи компании "Лукойл" сумели построить каменный постамент под второй шпиль. Дальнейшие работы осуществлялись уже при моих преемниках по Венгерской кафедре. Был полностью восстановлен утраченный шпиль, сделан полный внешний ремонт, а сейчас работы ведутся внутри храма. Это очень масштабный реставрационный проект. По его окончании, надеюсь, собор предстанет перед прихожанами во всей своей красоте.

https://ria.ru/20210908/raskol-1749157251.html

https://ria.ru/20210823/vera-1746843374.html

https://ria.ru/20210628/delegatsiya-1738904309.html

https://ria.ru/20210525/pravoslavie-1733835030.html

будапешт

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, интервью, будапешт, венгрия, лукойл, московский патриархат, константинопольский патриархат, религия