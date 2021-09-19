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На Эльбрусе нашли потерявшегося американского альпиниста

На Эльбрусе нашли потерявшегося американского альпиниста - РИА Новости, 19.09.2021

На Эльбрусе нашли потерявшегося американского альпиниста

Спасатели нашли американского альпиниста, который потерялся на Эльбрусе на высоте около пяти тысяч метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:58

2021-09-19T21:58

2021-09-19T23:19

сша

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрус

россия

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НАЛЬЧИК, 19 сен — РИА Новости. Спасатели нашли американского альпиниста, который потерялся на Эльбрусе на высоте около пяти тысяч метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.Его обнаружили примерно в девять вечера. В 22:06 мск спасательные работы завершили. "Альпиниста из США спустили вниз до поляны Азау, в медицинской помощи он не нуждается", — отметила пресс-служба.В воскресенье по спутниковой системе спасатели получили сигнал SOS от потерявшегося гражданина США. Он находился на Эльбрусе на высоте 4957 метров. На поиски альпиниста отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия