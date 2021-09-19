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На Эльбрусе нашли потерявшегося американского альпиниста
На Эльбрусе нашли потерявшегося американского альпиниста - РИА Новости, 19.09.2021
На Эльбрусе нашли потерявшегося американского альпиниста
Спасатели нашли американского альпиниста, который потерялся на Эльбрусе на высоте около пяти тысяч метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:58
2021-09-19T21:58
2021-09-19T23:19
сша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
россия
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НАЛЬЧИК, 19 сен — РИА Новости. Спасатели нашли американского альпиниста, который потерялся на Эльбрусе на высоте около пяти тысяч метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.Его обнаружили примерно в девять вечера. В 22:06 мск спасательные работы завершили. "Альпиниста из США спустили вниз до поляны Азау, в медицинской помощи он не нуждается", — отметила пресс-служба.В воскресенье по спутниковой системе спасатели получили сигнал SOS от потерявшегося гражданина США. Он находился на Эльбрусе на высоте 4957 метров. На поиски альпиниста отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия
21:58 19.09.2021 (обновлено: 23:19 19.09.2021)
На Эльбрусе нашли потерявшегося американского альпиниста
Спасатели МЧС нашли потерявшегося на Эльбрусе на высоте около пяти тысяч метров альпиниста