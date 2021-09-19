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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/golosovanie-1750739382.html
На Урале и в ряде регионов Поволжья начался финальный день голосования
На Урале и в ряде регионов Поволжья начался финальный день голосования - РИА Новости, 19.09.2021
На Урале и в ряде регионов Поволжья начался финальный день голосования
Избирательные участки начали работу в основной день голосования на Урале и в ряде регионов Поволжья. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T06:13
2021-09-19T07:28
выборы в государственную думу
политика
оренбургская область
ульяновская область
госдума рф
поволжье
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки начали работу в основной день голосования на Урале и в ряде регионов Поволжья.В 8.00 (6.00 мск) открылись участки в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкирии и Пермском крае.Через час, в 8.00 (7.00 мск), начали прием избирателей участки в Удмуртии, Самарской, Астраханской и Ульяновской областях.В ряде регионов Урала и Поволжья проходят одновременно выборы в Госдуму и парламенты субъектов - это Свердловская, Самарская, Оренбургская, Тюменская, Астраханская области, ХМАО, Удмуртия и Пермский край.В Ульяновской области, помимо выборов в Госдуму, избирают губернатора. На этот пост претендуют четыре кандидата: врио главы региона Алексей Русских (КПРФ), депутат Госдумы от региона Сергей Маринин (ЛДПР), глава регионального отделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди"), депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин ("Зеленые").В Челябинской, Курганской областях, ЯНАО, Башкирии выбирают только депутатов Госдумы.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210919/yavka-1750739156.html
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оренбургская область
ульяновская область
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политика, оренбургская область, ульяновская область, госдума рф, поволжье
06:13 19.09.2021 (обновлено: 07:28 19.09.2021)
 
На Урале и в ряде регионов Поволжья начался финальный день голосования

На Урале и в ряде регионов Поволжья стартовал основной день голосования

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДевушка голосует на избирательном участке
Девушка голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки начали работу в основной день голосования на Урале и в ряде регионов Поволжья.
В 8.00 (6.00 мск) открылись участки в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкирии и Пермском крае.
Через час, в 8.00 (7.00 мск), начали прием избирателей участки в Удмуртии, Самарской, Астраханской и Ульяновской областях.
В ряде регионов Урала и Поволжья проходят одновременно выборы в Госдуму и парламенты субъектов - это Свердловская, Самарская, Оренбургская, Тюменская, Астраханская области, ХМАО, Удмуртия и Пермский край.
Пожилая женщина во время голосования на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
06:00Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Иркутской области составила более 19 процентов
В Ульяновской области, помимо выборов в Госдуму, избирают губернатора. На этот пост претендуют четыре кандидата: врио главы региона Алексей Русских (КПРФ), депутат Госдумы от региона Сергей Маринин (ЛДПР), глава регионального отделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди"), депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин ("Зеленые").
В Челябинской, Курганской областях, ЯНАО, Башкирии выбирают только депутатов Госдумы.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
05:11Выборы в Государственную думу
Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 23 процента
 
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