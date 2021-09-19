06:13 19.09.2021 (обновлено: 07:28 19.09.2021)
На Урале и в ряде регионов Поволжья начался финальный день голосования
На Урале и в ряде регионов Поволжья стартовал основной день голосования
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Избирательные участки начали работу в основной день голосования на Урале и в ряде регионов Поволжья.
В 8.00 (6.00 мск) открылись участки в Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской, Оренбургской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкирии и Пермском крае.
Через час, в 8.00 (7.00 мск), начали прием избирателей участки в Удмуртии, Самарской, Астраханской и Ульяновской областях.
В ряде регионов Урала и Поволжья проходят одновременно выборы в Госдуму и парламенты субъектов - это Свердловская, Самарская, Оренбургская, Тюменская, Астраханская области, ХМАО, Удмуртия и Пермский край.
В Ульяновской области, помимо выборов в Госдуму, избирают губернатора. На этот пост претендуют четыре кандидата: врио главы региона Алексей Русских (КПРФ), депутат Госдумы от региона Сергей Маринин (ЛДПР), глава регионального отделения НКО "Твой час" Светлана Горева ("Новые люди"), депутат Ульяновской городской думы Геннадий Бударин ("Зеленые").
В Челябинской, Курганской областях, ЯНАО, Башкирии выбирают только депутатов Госдумы.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Нижнюю палату избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов Госдуму зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.