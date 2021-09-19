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"Приступ истерики": британцев возмутили заявления о манипуляциях "Газпрома"
"Приступ истерики": британцев возмутили заявления о манипуляциях "Газпрома" - РИА Новости, 19.09.2021
"Приступ истерики": британцев возмутили заявления о манипуляциях "Газпрома"
Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали заявления европейских политиков о рыночных манипуляциях "Газпрома" с целью ослабления экономики. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T10:27
2021-09-19T10:31
в мире
сша
москва
еврокомиссия
газпром
северный поток — 2
европарламент
цены на нефть
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали заявления европейских политиков о рыночных манипуляциях "Газпрома" с целью ослабления экономики.Ранее депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать действия российской компании, которые, по их словам, привели к рекордному росту цен на газ в ЕС. В Брюсселе убеждены, что Москва воспользовалась ситуацией, чтобы надавить на Европу и "принудить" ее к запуску "Северного потока — 2". По мнению политиков, такие меры приведут к сбою продовольственных поставок и подрыву экономики Великобритании и европейский стран.Комментаторы назвали эти обвинения "очередным приступом истерики", ведь Россия не виновата в нехватке энергоресурсов в Великобритании и Евросоюзе."Мы оказываемся настолько глупыми, что специально сдерживаем разработку собственных энергетических ресурсов. Этим занимается большинство стран Европы, Канада и США (при Байдене). Не обвиняйте своих противников в собственной глупости", — написал Lewis Talbot."Это наше правительство оставило нас перед зимой без запасов угля и газа", — уверен John Condon.В целом читатели сошлись во мнении, что действия России на рынке газа оправданны и не связаны с манипуляциями."А с какого перепуга Россия не будет повышать цены на газ, если есть спрос. Это же капитализм, детка! Здесь никто никому не продает дешевле рынка. Дураков нет!"— объяснил Richard Holman.В "Газпроме" отреагировали на требование депутатов Европейского парламента расследовать деятельность компании до запуска "Северного потока — 2". Как отметили в пресс-службе, компания поставляет газ в соответствии с заявками потребителей и в полном соответствии с действующими контрактами и стремится удовлетворить спроси в силу возможностей.
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в мире, сша, москва, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, европарламент, цены на нефть, россия
10:27 19.09.2021 (обновлено: 10:31 19.09.2021)
 
"Приступ истерики": британцев возмутили заявления о манипуляциях "Газпрома"

Читатели Telegraph раскритиковали заявления ЕС о манипуляциях "Газпрома" с ценами на газ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали заявления европейских политиков о рыночных манипуляциях "Газпрома" с целью ослабления экономики.
Ранее депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать действия российской компании, которые, по их словам, привели к рекордному росту цен на газ в ЕС. В Брюсселе убеждены, что Москва воспользовалась ситуацией, чтобы надавить на Европу и "принудить" ее к запуску "Северного потока — 2". По мнению политиков, такие меры приведут к сбою продовольственных поставок и подрыву экономики Великобритании и европейский стран.
Комментаторы назвали эти обвинения "очередным приступом истерики", ведь Россия не виновата в нехватке энергоресурсов в Великобритании и Евросоюзе.
"В Британии очередной приступ истерики насчет противных иностранцев, которые все делают нам во вред. Успокойтесь. Попросите этих милых французов, чтобы они прислали нам продуктовых наборов в подарок к Рождеству. Увидите, что будет", — высказался комментатор с ником Madeleine Richardson.
"Мы оказываемся настолько глупыми, что специально сдерживаем разработку собственных энергетических ресурсов. Этим занимается большинство стран Европы, Канада и США (при Байдене). Не обвиняйте своих противников в собственной глупости", — написал Lewis Talbot.
"Это наше правительство оставило нас перед зимой без запасов угля и газа", — уверен John Condon.
В целом читатели сошлись во мнении, что действия России на рынке газа оправданны и не связаны с манипуляциями.
"А с какого перепуга Россия не будет повышать цены на газ, если есть спрос. Это же капитализм, детка! Здесь никто никому не продает дешевле рынка. Дураков нет!"— объяснил Richard Holman.
"Энергоносители — это товар. И он продается и покупается по рыночным ценам. Почему русские должны субсидировать другие правительства, да еще враждебные по отношению к ним? Россия не обязана заниматься филантропией", — подытожил T Greenshields.
В "Газпроме" отреагировали на требование депутатов Европейского парламента расследовать деятельность компании до запуска "Северного потока — 2". Как отметили в пресс-службе, компания поставляет газ в соответствии с заявками потребителей и в полном соответствии с действующими контрактами и стремится удовлетворить спроси в силу возможностей.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
Вчера, 18:02
В Европарламенте пригрозили "Северному потоку — 2" превращением в руины
 
В миреСШАМоскваЕврокомиссияГазпромСеверный поток — 2ЕвропарламентЦены на нефтьРоссия
 
 
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