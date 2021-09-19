https://ria.ru/20210919/gazprom-1750754229.html

"Приступ истерики": британцев возмутили заявления о манипуляциях "Газпрома"

"Приступ истерики": британцев возмутили заявления о манипуляциях "Газпрома" - РИА Новости, 19.09.2021

"Приступ истерики": британцев возмутили заявления о манипуляциях "Газпрома"

Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали заявления европейских политиков о рыночных манипуляциях "Газпрома" с целью ослабления экономики. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T10:27

2021-09-19T10:27

2021-09-19T10:31

в мире

сша

москва

еврокомиссия

газпром

северный поток — 2

европарламент

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730123593_0:0:3453:1943_1920x0_80_0_0_5fa4f11cd81cc756129a68562a1ac2ad.jpg

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Читатели британской газеты Telegraph раскритиковали заявления европейских политиков о рыночных манипуляциях "Газпрома" с целью ослабления экономики.Ранее депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать действия российской компании, которые, по их словам, привели к рекордному росту цен на газ в ЕС. В Брюсселе убеждены, что Москва воспользовалась ситуацией, чтобы надавить на Европу и "принудить" ее к запуску "Северного потока — 2". По мнению политиков, такие меры приведут к сбою продовольственных поставок и подрыву экономики Великобритании и европейский стран.Комментаторы назвали эти обвинения "очередным приступом истерики", ведь Россия не виновата в нехватке энергоресурсов в Великобритании и Евросоюзе."Мы оказываемся настолько глупыми, что специально сдерживаем разработку собственных энергетических ресурсов. Этим занимается большинство стран Европы, Канада и США (при Байдене). Не обвиняйте своих противников в собственной глупости", — написал Lewis Talbot."Это наше правительство оставило нас перед зимой без запасов угля и газа", — уверен John Condon.В целом читатели сошлись во мнении, что действия России на рынке газа оправданны и не связаны с манипуляциями."А с какого перепуга Россия не будет повышать цены на газ, если есть спрос. Это же капитализм, детка! Здесь никто никому не продает дешевле рынка. Дураков нет!"— объяснил Richard Holman.В "Газпроме" отреагировали на требование депутатов Европейского парламента расследовать деятельность компании до запуска "Северного потока — 2". Как отметили в пресс-службе, компания поставляет газ в соответствии с заявками потребителей и в полном соответствии с действующими контрактами и стремится удовлетворить спроси в силу возможностей.

https://ria.ru/20210918/ruiny-1750700503.html

сша

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, москва, еврокомиссия, газпром, северный поток — 2, европарламент, цены на нефть, россия