10:27 19.09.2021 (обновлено: 10:31 19.09.2021)
"Приступ истерики": британцев возмутили заявления о манипуляциях "Газпрома"
Читатели Telegraph раскритиковали заявления ЕС о манипуляциях "Газпрома" с ценами на газ
Ранее депутаты Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать действия российской компании, которые, по их словам, привели к рекордному росту цен на газ в ЕС. В Брюсселе убеждены, что Москва воспользовалась ситуацией, чтобы надавить на Европу и "принудить" ее к запуску "Северного потока — 2". По мнению политиков, такие меры приведут к сбою продовольственных поставок и подрыву экономики Великобритании и европейский стран.
"В Британии очередной приступ истерики насчет противных иностранцев, которые все делают нам во вред. Успокойтесь. Попросите этих милых французов, чтобы они прислали нам продуктовых наборов в подарок к Рождеству. Увидите, что будет", — высказался комментатор с ником Madeleine Richardson.
"Это наше правительство оставило нас перед зимой без запасов угля и газа", — уверен John Condon.
В целом читатели сошлись во мнении, что действия России на рынке газа оправданны и не связаны с манипуляциями.
"А с какого перепуга Россия не будет повышать цены на газ, если есть спрос. Это же капитализм, детка! Здесь никто никому не продает дешевле рынка. Дураков нет!"— объяснил Richard Holman.
"Энергоносители — это товар. И он продается и покупается по рыночным ценам. Почему русские должны субсидировать другие правительства, да еще враждебные по отношению к ним? Россия не обязана заниматься филантропией", — подытожил T Greenshields.
В "Газпроме" отреагировали на требование депутатов Европейского парламента расследовать деятельность компании до запуска "Северного потока — 2". Как отметили в пресс-службе, компания поставляет газ в соответствии с заявками потребителей и в полном соответствии с действующими контрактами и стремится удовлетворить спроси в силу возможностей.