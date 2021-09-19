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Британские компании стали закрываться из-за высоких цен на газ
Британские компании стали закрываться из-за высоких цен на газ - РИА Новости, 19.09.2021
Британские компании стали закрываться из-за высоких цен на газ
Пять британских энергетических компаний закрылись с начала августа, еще 40 могут объявить о банкротстве в ближайшие месяцы, пишет Financial Times. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:27
2021-09-19T21:27
экономика
в мире
великобритания
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пять британских энергетических компаний закрылись с начала августа, еще 40 могут объявить о банкротстве в ближайшие месяцы, пишет Financial Times.Более 22 миллионов домохозяйств в Британии подключены к газовым сетям, при это 38% топлива идет на отопление жилья, а 29% на выработку электроэнергии.Около двух третей из этих домохозяйств платят по стандартным либо предоплаченным тарифам, то есть защищены от колебаний цен на топливо. Это происходит благодаря тому, что энергетические компании расходуют резервы, накопленные в предыдущие месяцы.Однако с начала августа пять небольших компаний, обслуживающих в общей сложности 570 тысяч домохозяйств, объявили о банкротстве."Крупные компании также могут закрыться в ближайшие несколько дней", — говорится в публикации.Кроме того, в течение нескольких месяцев обанкротиться могут до 40 мелких поставщиков.На этой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. Позднее цены на топливо опустились на уровень 800 долларов. По мнению ряда аналитиков, такой рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой наполненности европейских хранилищ.
https://ria.ru/20210919/britantsy-1750818780.html
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экономика, в мире, великобритания
21:27 19.09.2021
 
Британские компании стали закрываться из-за высоких цен на газ

В Британии пять энергетических компаний закрылись из-за высоких цен на газ

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПуско-наладочные работы в котельной
Пуско-наладочные работы в котельной - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пять британских энергетических компаний закрылись с начала августа, еще 40 могут объявить о банкротстве в ближайшие месяцы, пишет Financial Times.
Более 22 миллионов домохозяйств в Британии подключены к газовым сетям, при это 38% топлива идет на отопление жилья, а 29% на выработку электроэнергии.
Около двух третей из этих домохозяйств платят по стандартным либо предоплаченным тарифам, то есть защищены от колебаний цен на топливо. Это происходит благодаря тому, что энергетические компании расходуют резервы, накопленные в предыдущие месяцы.
Однако с начала августа пять небольших компаний, обслуживающих в общей сложности 570 тысяч домохозяйств, объявили о банкротстве.
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"Крупные компании также могут закрыться в ближайшие несколько дней", — говорится в публикации.
Кроме того, в течение нескольких месяцев обанкротиться могут до 40 мелких поставщиков.
На этой неделе стоимость тысячи кубометров газа на торгах ICE Futures превысила 950 долларов, установив новый рекорд. Позднее цены на топливо опустились на уровень 800 долларов. По мнению ряда аналитиков, такой рост объясняется устойчивым спросом на голубое топливо при низкой наполненности европейских хранилищ.
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