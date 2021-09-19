https://ria.ru/20210919/gaz-1750737709.html

В Раде рассказали, как "подставилась" Украина

В Раде рассказали, как "подставилась" Украина - РИА Новости, 19.09.2021

В Раде рассказали, как "подставилась" Украина

Украина в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с "Газпромом" оказалась в крайне невыгодном положении, об этом в эфире телеканала РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T04:13

2021-09-19T04:13

2021-09-19T07:55

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Украина в условиях рекордных биржевых цен на газ и отказа от прямого контракта с "Газпромом" оказалась в крайне невыгодном положении, об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко."Мы, к огромному сожалению, подставились. И в этой ситуации я не исключаю, что, в зависимости от температуры зимой, в декабре-январе может быть ситуация, когда физически не будет хватать объемов газа", - выразил мнение парламентарий.По его словам, в этих условиях Украине, вероятно, придется поднять вопрос о заключении прямого контракта на поставки газа с "Газпромом", так как к этому "подтолкнет жизнь". "Не исключаю, что нам действительно, когда будет дисбаланс, как ценовой, так и физически, придется разговаривать о прямом контракте (на поставки газа. – прим. ред.)", - сказал Кучеренко.При этом он заявил, что с вероятностью 99 процентов Украина столкнется с проблемами в вопросе генерации электроэнергии. "Потому что не хватает трех миллионов тонн угля, и нам придется просить электроэнергию знаете у кого?" – задал риторический вопрос депутат.Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива.При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.

https://ria.ru/20210918/potok-1750687703.html

https://ria.ru/20210912/gaz-1749718519.html

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в мире, украина, европа, верховная рада украины, газпром, нафтогаз украины, россия