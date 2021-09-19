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Венедиктов подарил Памфиловой футболку с изображением енота
Венедиктов подарил Памфиловой футболку с изображением енота - РИА Новости, 19.09.2021
Венедиктов подарил Памфиловой футболку с изображением енота
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов подарил председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой футболку с... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:10
2021-09-19T18:10
2021-09-19T18:27
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов подарил председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой футболку с изображением енота - нового символа столичных наблюдателей.Ранее Венедиктов сообщил, что в помещении участковой избирательной комиссии (УИК) в Москве избиратель выпустил енота, который бегал от полиции 7 минут."Мы решили своим символом сделать енота, думаю, вы слышали, почему. Хочу подарить вам футболку", - сказал Венедиктов в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, выборы, москва, алексей венедиктов (журналист), госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
18:10 19.09.2021 (обновлено: 18:27 19.09.2021)
Венедиктов подарил Памфиловой футболку с изображением енота
Венедиктов подарил Памфиловой футболку с изображением енота - символа столичного штаба