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Венедиктов подарил Памфиловой футболку с изображением енота

Венедиктов подарил Памфиловой футболку с изображением енота - РИА Новости, 19.09.2021

Венедиктов подарил Памфиловой футболку с изображением енота

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов подарил председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой футболку с... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:10

2021-09-19T18:10

2021-09-19T18:27

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов подарил председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой футболку с изображением енота - нового символа столичных наблюдателей.Ранее Венедиктов сообщил, что в помещении участковой избирательной комиссии (УИК) в Москве избиратель выпустил енота, который бегал от полиции 7 минут."Мы решили своим символом сделать енота, думаю, вы слышали, почему. Хочу подарить вам футболку", - сказал Венедиктов в ходе обсуждения в Общественном штабе Москвы по наблюдению за выборами.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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