https://ria.ru/20210919/flot-1750813500.html

В Китае оценили план Украины по уничтожению ВМФ России в Черном море

В Китае оценили план Украины по уничтожению ВМФ России в Черном море - РИА Новости, 19.09.2021

В Китае оценили план Украины по уничтожению ВМФ России в Черном море

Обозреватель китайского портала Sohu оценил план директора украинской НПК "Кливер" Оксаны Врублевской по минированию Черного моря для массового уничтожения... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:40

2021-09-19T16:40

2021-09-19T16:40

безопасность

украина

нато

черноморский флот вмф россии

черное море

россия

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Обозреватель китайского портала Sohu оценил план директора украинской НПК "Кливер" Оксаны Врублевской по минированию Черного моря для массового уничтожения российских кораблей.Колумнист напомнил, что в случае вооруженного конфликта между странами противостояние не ограничится морскими столкновениями. Даже если Украина сможет причинить урон российскому флоту с помощью мин, то на эти действия последует мощный ответ Москвы, который приведет к уничтожению соседнего государства, говорится в статье.По мнению автора, Киев едва ли всерьез планирует нанести удар по российским кораблям. Заявления Врублевской — это лишь попытка побряцать оружием на фоне стремления Украины в НАТО, подытожил он.На этой неделе директор украинской НПК "Кливер" заявила, что для "уничтожения" российского ВМФ необходимо расставить мины в Черном море. Она уточнила, что Киев значительно уступает Москве в соотношении сил, поэтому минное вооружение было бы "наиболее эффективным и дешевым способом войны с Россией".Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что эта идея стара как мир, а ее актуальность продиктована не необходимостью, а слабостью и бессильной злобой украинских военных и политиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210907/britaniya-1749058024.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210816/ukraina-1745967634.html

украина

черное море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, украина, нато, черноморский флот вмф россии, черное море, россия