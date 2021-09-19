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В Китае оценили план Украины по уничтожению ВМФ России в Черном море
В Китае оценили план Украины по уничтожению ВМФ России в Черном море - РИА Новости, 19.09.2021
В Китае оценили план Украины по уничтожению ВМФ России в Черном море
Обозреватель китайского портала Sohu оценил план директора украинской НПК "Кливер" Оксаны Врублевской по минированию Черного моря для массового уничтожения... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:40
2021-09-19T16:40
безопасность
украина
нато
черноморский флот вмф россии
черное море
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Обозреватель китайского портала Sohu оценил план директора украинской НПК "Кливер" Оксаны Врублевской по минированию Черного моря для массового уничтожения российских кораблей.Колумнист напомнил, что в случае вооруженного конфликта между странами противостояние не ограничится морскими столкновениями. Даже если Украина сможет причинить урон российскому флоту с помощью мин, то на эти действия последует мощный ответ Москвы, который приведет к уничтожению соседнего государства, говорится в статье.По мнению автора, Киев едва ли всерьез планирует нанести удар по российским кораблям. Заявления Врублевской — это лишь попытка побряцать оружием на фоне стремления Украины в НАТО, подытожил он.На этой неделе директор украинской НПК "Кливер" заявила, что для "уничтожения" российского ВМФ необходимо расставить мины в Черном море. Она уточнила, что Киев значительно уступает Москве в соотношении сил, поэтому минное вооружение было бы "наиболее эффективным и дешевым способом войны с Россией".Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что эта идея стара как мир, а ее актуальность продиктована не необходимостью, а слабостью и бессильной злобой украинских военных и политиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210907/britaniya-1749058024.html
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безопасность, украина, нато, черноморский флот вмф россии, черное море, россия
16:40 19.09.2021
 
В Китае оценили план Украины по уничтожению ВМФ России в Черном море

Китайский портал Sohu оценил план Украины по уничтожению Черноморского флота России

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму
Корабли Черноморского флота во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Обозреватель китайского портала Sohu оценил план директора украинской НПК "Кливер" Оксаны Врублевской по минированию Черного моря для массового уничтожения российских кораблей.
Колумнист напомнил, что в случае вооруженного конфликта между странами противостояние не ограничится морскими столкновениями. Даже если Украина сможет причинить урон российскому флоту с помощью мин, то на эти действия последует мощный ответ Москвы, который приведет к уничтожению соседнего государства, говорится в статье.
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По мнению автора, Киев едва ли всерьез планирует нанести удар по российским кораблям. Заявления Врублевской — это лишь попытка побряцать оружием на фоне стремления Украины в НАТО, подытожил он.
На этой неделе директор украинской НПК "Кливер" заявила, что для "уничтожения" российского ВМФ необходимо расставить мины в Черном море. Она уточнила, что Киев значительно уступает Москве в соотношении сил, поэтому минное вооружение было бы "наиболее эффективным и дешевым способом войны с Россией".
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов подчеркнул, что эта идея стара как мир, а ее актуальность продиктована не необходимостью, а слабостью и бессильной злобой украинских военных и политиков.
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